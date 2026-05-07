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中共29機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北7日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機22架次，其中逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域18架次，以及6艘共艦、1艘公務船，總計中共29機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天晚間透過新聞稿指出，自昨天下午3時9分起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天下午1時15分至昨天晚間10時20分，在台灣海峽空域偵獲中共10架次主戰機、輔戰機及無人機，其中8架次逾越中線。

國軍於昨天中午12時50分至昨天晚間6時35分，在台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。另於昨天下午3時5分至昨天晚間8時50分，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共7架次主、輔戰機。

國軍於昨天上午9時40分至今天凌晨3時45分在台灣東部空域偵獲3架次無人機及直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 中共 國防部

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