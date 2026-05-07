陸軍虎賁營區從日治飛行場到光復後飛彈基地 陳冠廷爭取活化再生

嘉義縣大林鎮陸軍虎賁營區，過去曾是台灣中南部重要軍事據點，歷經日治時期飛行場與戰後「勝利女神飛彈」部署，承載關鍵防空戰略角色。隨著時代變遷，營區閒置，昔日軍事重地沉寂。立法院外交及國防委員會召委陳冠廷，與民眾黨立委王安祥日前前往嘉義縣大林鎮，視察陸軍虎賁營區。這裡過去曾是重要軍事據點，從日治時期飛行場，到國民政府遷台後，為強化空防所設置勝利女神飛彈設施，見證大林與嘉義在台灣防衛史上的特殊位置。

陳冠廷、王安祥與地方人士由國防部代表陪同視察，大林在台灣防衛體系具歷史性定位，從空防前線到飛彈基地，見證國防發展脈絡，實地了解營區現況，除掌握整建與戰備規畫，也著眼未來再利用可能。陳冠廷指出，考察就是要確認改善成果，持續推動後續活化，軍方承諾，未來將與大林鎮公所建立更完善溝通管道，若再發生類似狀況即時通報排除，避免問題累積， 讓閒置營區從環境問題，轉變為地方發展新契機，讓基層部隊有更好訓練環境，是持續努力方向。

大林鎮歷史建築萬國戲院負責人、職業軍人退役的地方文史工作者江明赫說，營區不僅具軍事價值，也蘊含豐富歷史記憶，包括附近社團新村孕育出大明星林青霞、張艾嘉與徐乃麟等名人，形塑獨特人文底蘊。江明赫指出，營區及眷村是大林人驕傲，營區不該被廢棄物掩埋。感謝立委陳冠廷、王安祥帶國防部長官與特戰旅視導，「讓我們看到關鍵性轉變」，軍方積極清運原先被丟棄事業廢棄物垃圾小山清除大半，還給土地潔淨。

國防部規畫營區修繕，未來將有部隊入駐。這不僅守護民眾安全，更是守護這座充滿歷史記憶「星光營區」。隨著近期營區環境整頓，外界關注焦點由過去閒置與管理問題，轉向「如何活化」。地方期待在維持國防功能前提下，結合歷史文化與空間再利用。

立法院外交及國防委員會召委陳冠廷，與民眾黨立委王安祥日前前往嘉義縣大林鎮，視察陸軍虎賁營區。這裡過去曾是重要軍事據點，從日治時期飛行場，到國民政府遷台後，為強化空防所設置勝利女神飛彈設施，見證大林與嘉義在台灣防衛史上的特殊位置。記者魯永明／翻攝

立法院外交及國防委員會召委陳冠廷，與民眾黨立委王安祥日前前往嘉義縣大林鎮，視察陸軍虎賁營區。這裡過去曾是重要軍事據點，從日治時期飛行場，到國民政府遷台後，為強化空防所設置勝利女神飛彈設施，見證大林與嘉義在台灣防衛史上的特殊位置。圖／取自陳冠廷臉書