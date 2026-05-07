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美前官員：中共灰色地帶行動 美台應共同面對

中央社／ 紐約6日專電

五角大廈官員瑞特納今天在華盛頓舉行的一場台海衝突分析研討會指出，中共對台灣除了認知戰外，「灰色地帶」行動是短至中期可能運用的手法，美台雙方都必須準備好面對攔截、另類入侵等可能引發危機的行動。

前美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（ElyRatner），在華府舉行的人工智慧博覽會（ai+expo）的「中國挑戰，台灣觀點」系列研討會，就近期國際衝突與台海局勢變化提出看法。

瑞特納認為，中國努力讓台灣與華府的領袖、菁英與民眾相信宿命論調，終會發生戰爭，中國將併吞台灣，美國與台灣不必強化防衛韌性等，「這是無可避免的嗎？答案不是」。

「過去5年至數年間，最重要的變化是美國強化自身戰力、作戰概念、軍事部署、盟友關係及台灣提升韌性的作為，大家可能看見解放軍必然的戰力優勢，但現在未必如此。中期與未來的嚇阻力是可以維繫的。」瑞特納說道。

從俄烏戰爭、加薩衝突到美國、以色列對伊朗動武，新型裝備與傳統戰爭概念並存，對台海局勢也帶來啟發。

瑞特納說，中國密切研究烏戰與美伊戰事等衝突，在執行、戰略與政治層面很多值得深究，烏克蘭戰爭是以小搏大，伊戰情況也類似。在某些方向，台灣應研究伊朗革命衛隊的戰術，包括控制海權、部隊韌性及移動力。

他強調，現在不僅要轉向關注認知戰，同時要注意潛在的、前所未見、高層次「灰色地帶」活動。

瑞特納分析，美國政府過去預想許多（台海）假設狀況，灰色地帶行動應該是短至中期可能見到的中共手法。美台雙方都必須確認準備好面對攔截、另類入侵，退出與停滯等狀況，這些都可能引發危機。

五角大廈 中共 台海

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