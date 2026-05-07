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賴清德總統專機4架F-16戰機掛彈護航安全返國　空軍四聯隊再寫榮耀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
賴清德總統搭乘恩史瓦帝三世提供專機啟程返國，5日上午順利進入我國飛航情報區，專機進入我方空域，由空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊派遣4架完成構改性能提升的F-16戰機升空伴飛，並採實戰掛彈配置執行任務。圖／軍聞社提供
賴清德總統搭乘恩史瓦帝三世提供專機啟程返國，5日上午順利進入我國飛航情報區，專機進入我方空域，由空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊派遣4架完成構改性能提升的F-16戰機升空伴飛，並採實戰掛彈配置執行任務。圖／軍聞社提供

賴清德總統上任後首次出訪非洲友邦史瓦帝尼，在區域情勢緊張與大陸打壓，當地時間4日中午，搭乘由恩史瓦帝三世提供專機啟程返國，5日上午順利進入我國飛航情報區，整趟行程在嚴密戒護平安落幕，專機進入我方空域，由空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊派遣4架完成構改性能提升的F-16戰機升空伴飛，並採實戰掛彈配置執行任務。戰機空中編隊貼近專機飛行，形成高規格護航畫面，象徵我國空防戰備即時反應能力。

據了解，執行任務的飛行員接獲空軍司令部戰備升空指令，並不清楚護航對象總統專機，直到接近任務區域才得知。任務結束、順利降落後，飛官們得知完成的是總統返國護航任務，士氣大振，直呼「與有榮焉」，為能參與如重要任務感到光榮。

空軍嘉義基地第四聯隊歷史悠久，戰功彪炳，早年被譽為「皇家空軍」。歷經多次換裝與轉型，至今已接收過9種不同機型，2021年11月18日，前總統蔡英文親赴嘉義基地，主持第四聯隊接裝構改升級的F-16典禮。面對中共戰機擾台，空軍獲美方支持 在國軍空防體系中扮演關鍵角色。面對近年共機頻繁擾台與區域安全壓力，聯隊持續強化戰備，傳承空戰英雄精神，肩負守護領空重任。

值得一提的是，這並非第四聯隊首次執行護航任務。2024年8月，台灣奧運代表團奪金牌凱旋返國時，該聯隊也曾派遣3架F-16升空伴飛，其中1架更負責空中影像紀錄，畫面振奮人心。此次再度執行總統專機護航任務，象徵任務層級與戰備能力再獲驗證。

目前空軍在美方技術支援下，將原有F-16機隊全面升級為F-16V構改型（F-16AM/BM），升級重點包括換裝AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達，可同時追蹤並鎖定多個目標，大幅提升空中作戰效能，新式任務電腦、數位化座艙、頭盔瞄準系統與電戰設備同步到位，搭配先進AIM-9X響尾蛇飛彈，使整體戰力大幅躍升。在兩岸關係緊繃、區域安全挑戰升高，這場低調高規格護航行動，不僅確保國家元首安全，更對外展現台灣堅實空防實力與捍衛主權決心。

空軍嘉義基地第四聯隊歷史悠久，戰功彪炳，早年被譽為「皇家空軍」。歷經多次換裝與轉型，至今已接收過9種不同機型，2021年11月18日，前總統蔡英文親赴嘉義基地，主持第四聯隊接裝構改升級的F-16典禮。圖／航空迷提供
空軍嘉義基地第四聯隊歷史悠久，戰功彪炳，早年被譽為「皇家空軍」。歷經多次換裝與轉型，至今已接收過9種不同機型，2021年11月18日，前總統蔡英文親赴嘉義基地，主持第四聯隊接裝構改升級的F-16典禮。圖／航空迷提供

賴清德總統搭乘恩史瓦帝三世提供專機啟程返國，5日上午順利進入我國飛航情報區，專機進入我方空域，由空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊派遣4架完成構改性能提升的F-16戰機升空伴飛，並採實戰掛彈配置執行任務。圖／軍聞社提供
賴清德總統搭乘恩史瓦帝三世提供專機啟程返國，5日上午順利進入我國飛航情報區，專機進入我方空域，由空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊派遣4架完成構改性能提升的F-16戰機升空伴飛，並採實戰掛彈配置執行任務。圖／軍聞社提供

F-16 賴清德 空軍

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