影／海鯤潛艦完成操雷測試晚間返港 交艦時程再向前邁進

國造潛艦原型艦「海鯤號」今天完成最關鍵的「操雷測試」，晚間安全返抵高雄港區，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。

此次操雷測試主要針對魚雷系統的整合運作，包括發射程序、控制系統以及相關戰術運用能力進行驗證，是潛艦作戰性能評估的重要環節之一。透過實際海上測試，進一步確認系統穩定性與精準度，為後續作戰能力奠定基礎。

海鯤號自下水以來，已陸續展開多項海上測試，包括航行性能、動力系統及各式作戰系統驗證。此次完成操雷測試，代表武器系統整合邁入重要里程碑，整體測試進度持續穩健推進。台船強調，國造潛艦計畫屬於長期且高度複雜的工程，每一階段測試都需嚴謹執行，確保各項性能達到設計標準。未來仍將依計畫持續進行各項驗證工作，在確保安全與品質前提下，穩步朝交艦目標前進。

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天完成最關鍵的操雷測試後，晚間安全返回高雄港，據了解整體測試結果符合預期，也象徵距離正式交艦又更近一步。記者劉學聖／攝影