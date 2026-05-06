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海鯤艦第8次潛航未跨夜 歷經12小時完成操雷測試
國造潛艦海鯤艦今天第八次出海潛航測試，軍事觀察學者原預估將首度跨夜測試，不過，海鯤艦出海12小時完成操雷測試後，今晚先行返回高雄港，學者推估近日應會再出海跨夜測試。
海鯤艦（舷號711）今天上午7時許出海潛航，完成操雷測試後，至晚間7時30分返回高雄港，含今年8次出海潛航，已歷經14次出海測試。
軍事觀察學者紀東昀表示，由於海鯤艦操雷測試是向美國借用相關設備，且預計5月歸還，在時程壓力下，推估海鯤艦近期仍將出海跨夜測試。
紀東昀表示，海鯤艦連2天出海潛航測試，重點擺在操雷測試，不排除還會陸續拉長測試時間到出海2至4日，檢驗長時間運作下的電力消耗、設備穩定度及海軍人員輪班執行能力。
紀東昀說，昨天完成的操雷測試，需在浮航與潛航狀態分別進行，才能確保作戰能力完整，相關測試結果將直接影響海鯤艦最終驗收與戰力評估，對台船拚7月交艦仍可期待。
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