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海鯤艦第8次潛航 專家：進入關鍵測試時刻

中央社／ 高雄6日電
潛艦國造原型艦海鯤艦今天進行第8次潛航測試。聯合報系記者林保光／攝影
潛艦國造原型艦海鯤艦今天進行第8次潛航測試。聯合報系記者林保光／攝影

潛艦國造原型艦海鯤艦今天進行第8次潛航測試。軍事專家推測，主要是進行操雷射擊測試，這也是海鯤艦最關鍵的測試時刻，目前看起來狀況順利，未來交艦可期。今天也可能進行跨夜連貫測試。

海鯤艦5日和今天上午均駛出高雄港區出海測試，軍事專家紀東昀向中央社記者表示，今天出海是第8次潛航測試，過往測試科目都是功能性驗證，等於分段練習，今天看起來是綜合演練，包括浮航、潛航操雷射擊等，比較接近實際作戰情況。

他並指出，同時，今天有可能進行跨夜的連貫測試，包括耐航測試，如潛艦充飽電後電力消耗、設備等運作狀況，及實戰的三班制人員操作等測試一起進行。

紀東昀說，這2天最主要驗證科目應為操雷射擊，相關重要的測試儀器是跟美國海軍商借，應於5月後要歸還美軍，因此操雷科目應是這幾次測試的「重中之重」。

紀東昀說明，潛艦跟一般觀光潛艇不同之處，是要能在水下執行作戰任務，而最重要的武器裝備就是魚雷，所以要驗證這艘潛艦從聲納發現目標到接戰、發射魚雷擊沉目標，最重要的驗證科目就是操雷。

他並表示，接下來測試可能從2天延長到3天，深度及科目複雜性都增加，例如操雷射擊須在浮航跟潛航狀態分別驗證。現在可說是海鯤艦測試最關鍵時刻，目前看起來情況順利，這2天均按照預定時程出港測試，未來交艦可期。

海鯤艦 潛艦 中央社

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