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退役艦長呂禮詩發表親中言論 退輔會組專案小組調查
退役海軍少校艦長呂禮詩日前參加中共海軍活動時發表「祖國強大，代表台灣安全」等言論，引發討論。知情人士今天表示，國軍退除役官兵輔導委員會已針對此案組成專案小組進行行政調查。
國防部長顧立雄4月27日備詢表示，現行兩岸條例僅規範少將以上的退將，陸委會已研擬修法，將門檻降至少校以上，且已將修正草案送至立法院，盼立法院儘速通過修法。
陸委會副主委梁文傑4月30日也在記者會提到，即使「兩岸條例」第9條之3沒有規範到校級軍官，但「兩岸條例」第33條之1也禁止任何國民、團體或組織與中共黨政軍機構合作，「在我們看來，呂禮詩的行為確實有構成合作行為之虞，這不是單純言論自由問題」。
知情人士今天表示，退輔會已針對此案組成專案小組行政調查，但後續將由大陸委員會對外發言。
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