海馬士首期款8億元期限為5月底 國防部：若沒付款將遭取消

立法院3月通過授權國防部和美方簽署海馬士多管火箭等軍售發價書，國防部戰規司長黃文啟今天表示，海馬士首期款約8億元台幣，付款期限5月31日，美方表明沒付款就取消全案；重新作業的時間，一定不只當初的8個月，價格一定會調漲。

黃文啟是在立法院外交國防委員會答覆民進黨立委李坤城質詢時，作了以上表示。國防部長顧立雄說，簽署發價書後，這段時間就會有付首期款的問題。因為過去都是先取得美方供售意願，就會先送預算進來，有了預算，才能簽發價書。這次因當初發價書來了，時間又很緊迫，需要立法院授權簽署，但還是有付款問題。

黃文啟表示，目前已進入議約階段的是海馬士火箭，美方還沒有通知其他3案議約時間。海馬士的首期款付款期限就是5月31日。大約是台幣8億多元。

李坤城說，軍購條例還在審，可能拖到川習會後，若5月底之前沒有通過條例、預算該怎麼辦。黃文啟指出，在美方最後一封回覆他的信函，已經講得很明白，同意延遲的但書，就是5月31日沒有付首期款，這個案子就會取消。

黃文啟表示，作業要重新來一遍，海馬士之前從我方遞出發價書，到12月美方知會國會，加速作業也花了8個多月。正常狀況下，若不是在雙方密切合作的前提下，我們是後面再提出的話，應該就不是8個多月就能做得完。時價格會往上調。

黃文啟說，另外3項軍售還沒有通知時間，要看議約時間而定。第5項Altius700M和Altius600ISR無人機的發價書，因當初Altius700M計算價格時，美國陸軍安援指揮部出錯，已通知我方要重新計算。

面對海馬士火箭首期款最後期限5月31日，顧立雄表示，希望儘快通過，海馬士對我方相當重要。