林楚茵稱紀念抗戰勝利是配合中共統戰 要刪國防部補助軍史學會預算
民進黨立委林楚茵今天說，中華軍史學會10年來領取國防部近千萬元補助，會址設在國防部營區，去年舉辦紀念抗戰勝利研討會，是配合中共的統戰論述，這個民間團體掛羊頭賣狗肉，將把今年度71萬元補助預算全數刪除。
林楚茵是在立法院外交國防委員會質詢時，作了以上表示，她指出，國防部預算書中有中華軍史學會的社團補助，近10年來每年大約獲得70幾萬元補助，累積944萬元，將近千萬元。這個自稱研究學術交流的民間單位，社址居然是設在國防部所在的北安路807號後棟。
國防部發言人孫立方表示，國防部是站在主管機關角度，希望能協助軍史相關學術研究領域，在廣度與深度上的發展，這部分僅是少部分金額補助。社址設在營區內的問題，要再去解一下。
林楚茵說，軍史學會去年10月舉辦抗戰勝利暨台灣光復80週年學術研討會，但中共利用抗戰勝利、聯合國成立及台灣光復80周年，進行台灣屬於中國一部分所不可分割的法律戰，這個由國防部資助的單位，配合中國大陸的統戰論述。
林楚茵指出，軍史學會現任理事蔣海安，曾出現在48位退將接受統戰邀宴名單中；監事謝台喜在2011年參加過中山黃埔兩岸情活動，這樣的社團如果沒有實質作用，只是掛羊頭賣狗肉，她提案刪除71萬元補助。
孫立方說，對於理監事的組成與產生方式會再了解，軍史學會去年辦理活動時，國防部曾提醒避免陷入中共利用抗戰議題進行認知戰，事後也會針對這部分繼續監督了解。
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