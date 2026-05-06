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實戰化演訓缺空包彈？ 軍備局：M249機槍用7.62彈藥 9月恢復生產

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委王定宇說，軍方演訓缺少空包彈，軍備局長林文祥表示，5.56公厘彈藥產線3月恢復生產，M249機槍使用7.62公厘彈藥預計9月復線。圖／軍聞社提供
民進黨立委王定宇說，軍方演訓缺少空包彈，軍備局長林文祥表示，5.56公厘彈藥產線3月恢復生產，M249機槍使用7.62公厘彈藥預計9月復線。圖／軍聞社提供

憲兵使用T112步槍演訓，沒有使用任何瞄準具，引發外界質疑。民進黨立委王定宇今天說，第一批T112故障率偏高，槍管品質不良。軍方演訓缺少空包彈。軍備局長林文祥表示，5.56公厘彈藥產線3月恢復生產，M249機槍使用7.62公厘彈藥，預計9月復線。

立法院外交國防委員會上午邀請國防部長顧立雄進行業務報告，王定宇對於軍方槍枝彈藥問題，提出許多質疑。王定宇指出，基層反映軍備局交付憲兵的第一批T112步槍，故障率偏高，槍管品質不良。林文祥說，目前已經撥發500支T112步槍，沒有回饋類似狀況，這是第一次聽到，會再去搜尋調查。

王定宇追問瞄準鏡和雷指器是否配發，林文祥表示，陸軍統一建案時，不是每一把步槍都配備，陸軍將在明年再編列一個案子，從民國116年到118年之前，會全數變成標配。

王定宇說，軍方還有訓練沒有空包彈，M249班用機槍沒有空包彈協助訓練。林文祥指出，5.56公厘空包彈先前因為復線緣故，3月恢復生產空包彈，陸軍這次委製300萬發，年底前就交軍。M249機槍是7.62公厘口徑，9月恢復生產，之前是使用庫存彈藥。

王定宇表示，國造T75輕機槍使用彈匣射擊時，打兩發就會卡彈，變成拉一次只能打兩發的栓動式機槍。陸軍參謀長陳建義指出，如果彈匣受到外力撞擊，原本設計應該不會有這種狀況，他還要再去了解。

王定宇說，外界在玩具槍展買到的雷指器有可見光、低光、夜視、快瞄和標定等功能，比我方採用的還稱頭，軍備局401廠生產的雷指器，只有不到一半的功能，軍方生產的雷指器，到底是不是軍用規格。

顧立雄說，雷射範圍可見光要大於150公尺，夜視和低光、不可見光視大於600公尺；可見光的功率要6小時，可見光的功率應該要3小時。對於立委質疑的部分，會再了解。

王定宇 憲兵 顧立雄 新式步槍

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