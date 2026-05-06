快訊

從總預算到軍購陷分歧 國民黨燒出「系統漏洞」危機？

「台版張凌赫」爆紅親認黑歷史！賣假貨慘賠千萬　親揭坎坷身世道歉

聯發科再飆漲停、台積電奮起！台股開高大漲逾700點、突破41K

聽新聞
0:00 / 0:00

影／海鯤艦第8次潛航啟動跨夜測試 三班制驗作戰能力

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤號」進入關鍵測試階段，今天第八次出海潛航測試，將首度跨夜測試。軍事觀察學者指出，近期測試已從過去「分段性能驗證」，轉為「整體串聯演練」，更貼近實際作戰情境，包含官兵三班制運作、長時間海上任務等，測試強度明顯提升。

海鯤艦昨天出海測試後，今天緊接再出海潛航，是海鯤艦第14次出海測試、第八次出海潛航測試，軍事觀察學者紀東昀認為今天將跨夜測試。

紀東昀表示，先前多為單項科目逐一驗證，如今則整合浮航、潛航等項目，甚至可能納入操雷相關測試，形同「綜合演練」，模擬潛艦在真實戰場的運作模式。他指出，跨夜測試後，將再延長測試時間至2至4天的「耐航測試」，重點在檢驗潛艦長時間運作下的電力消耗、設備穩定度及人員輪班執行能力。

此外，海鯤艦的測試科目也逐步增加複雜度，包括潛艦在不同深度、不同航行狀態下的整體性能驗證。紀東昀說，特別是操雷系統相關測試，需在浮航與潛航狀態分別進行，確保作戰能力完整。

紀東昀指出，目前測試進度順利，顯示整體狀況均在台船與海軍掌握之中，為後續交艦帶來正面訊號。他強調，潛艦最核心的作戰能力，在於從聲納偵測目標、接戰到魚雷發射的完整流程，相關測試結果將直接影響海鯤號最終驗收與戰力評估。

國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者紀東昀表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者紀東昀表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者紀東昀表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者紀東昀表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影

潛艦 海鯤號 海鯤艦

延伸閱讀

影／拚六月交艦 海鯤潛艦即將進行操雷測驗

4年打磨一顆衛星 成大團隊夏漢民太空中心立方衛星今順利升空

AI 測試時間拉長點火封測行情！京元電再創天價 「這3檔」同步亮燈

4年打磨 成大立方衛星順利升空

相關新聞

影／海鯤艦第8次潛航啟動跨夜測試 三班制驗作戰能力

國造潛艦「海鯤號」進入關鍵測試階段，今天第八次出海潛航測試，將首度跨夜測試。軍事觀察學者指出，近期測試已從過去「分段性能驗證」，轉為「整體串聯演練」，更貼近實際作戰情境，包含官兵三班制運作、長時間海上

操雷測試？海鯤艦第七度潛航

國造潛艦「海鯤艦」近期測試頻率明顯加密，昨在高雄港第七度出海執行潛航測試。長期觀察軍事的學者紀東昀推測，依海軍先前說明，操雷測試須向美方借用相關設備，且預計五月歸還，時程壓力下，近期測試重心可能集中在

影／拚六月交艦 海鯤潛艦即將進行操雷測驗

國造潛艦海鯤號進入交艦前關鍵測試階段，今天上午台船與海軍工程人員從高雄港出海，第七度出海執行潛航測試，晚間完成各項測驗與操演後順利返港，預計明天上午海鯤艦將再度出海進行相關海測，隨著交艦時程逼近，近期

超前部署！金門地檢署深入軍中 宣導反毒、反詐、防堵不法滲透

金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，由檢察長趙燕利親自開講，現場近300名官兵參與，場面熱絡。

影／國軍執行戰時空投演練 強化後勤支援與戰場應變能力

為驗證戰時情境下部隊後勤支援與應急整備能力，陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行年度空投補給任務，採「實兵、實裝、實地」方式進行演練，空軍派出一架C-130H運輸機，直接在低空從後艙門推出由重型

影／交艦倒數1個月 海鯤艦第七度潛航測試鎖定操雷

國造潛艦「海鯤艦」進入交艦前關鍵測試階段，今天上午自高雄港第七度出海執行潛航測試。隨著交艦時程逼近，近期測試頻率明顯加密，軍事觀察學者研判，此次重點可能鎖定魚雷系統整合與操雷測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。