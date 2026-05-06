影／海鯤艦第8次潛航啟動跨夜測試 三班制驗作戰能力

國造潛艦「海鯤號」進入關鍵測試階段，今天第八次出海潛航測試，將首度跨夜測試。軍事觀察學者指出，近期測試已從過去「分段性能驗證」，轉為「整體串聯演練」，更貼近實際作戰情境，包含官兵三班制運作、長時間海上任務等，測試強度明顯提升。

海鯤艦昨天出海測試後，今天緊接再出海潛航，是海鯤艦第14次出海測試、第八次出海潛航測試，軍事觀察學者紀東昀認為今天將跨夜測試。

紀東昀表示，先前多為單項科目逐一驗證，如今則整合浮航、潛航等項目，甚至可能納入操雷相關測試，形同「綜合演練」，模擬潛艦在真實戰場的運作模式。他指出，跨夜測試後，將再延長測試時間至2至4天的「耐航測試」，重點在檢驗潛艦長時間運作下的電力消耗、設備穩定度及人員輪班執行能力。

此外，海鯤艦的測試科目也逐步增加複雜度，包括潛艦在不同深度、不同航行狀態下的整體性能驗證。紀東昀說，特別是操雷系統相關測試，需在浮航與潛航狀態分別進行，確保作戰能力完整。

紀東昀指出，目前測試進度順利，顯示整體狀況均在台船與海軍掌握之中，為後續交艦帶來正面訊號。他強調，潛艦最核心的作戰能力，在於從聲納偵測目標、接戰到魚雷發射的完整流程，相關測試結果將直接影響海鯤號最終驗收與戰力評估。

國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者紀東昀表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天出海測試，軍事觀察學者紀東昀表示將首度跨夜測試。記者林保光／攝影