聽新聞
0:00 / 0:00

操雷測試？海鯤艦第七度潛航

聯合報／ 記者林保光／高雄報導
國造潛艦「海鯤艦」昨再度出海進行相關海測。記者劉學聖／攝影
國造潛艦「海鯤艦」昨再度出海進行相關海測。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦」近期測試頻率明顯加密，昨在高雄港第七度出海執行潛航測試。長期觀察軍事的學者紀東昀推測，依海軍先前說明，操雷測試須向美方借用相關設備，且預計五月歸還，時程壓力下，近期測試重心可能集中在魚雷作戰系統驗證。

海鯤艦預計七月交艦，距離期限剩一個多月，今天極大機率繼續出海測試；軍事迷認為，今出海測試的項目可能更多，且將跨夜測試。

據了解，海鯤艦前六次潛航測試呈現「兩次一組」節奏進行，紀東昀說，第六次潛航測試後這一個多月期間，海鯤艦應已針對系統穩定度與各項缺失進行修整，除操雷測試，後續還將耐航測試，包括增加潛航深度、提升航行速度，以及檢視耗電量與整體系統穩定性，意味測試已進入最後階段。

海鯤艦昨上午七時出海，下午五時卅分返航，軍事專家推測是進行操雷測試，內容涵蓋魚雷與作戰系統連線、訊號傳輸至發射管內魚雷，以及整體接戰程序操作，最終完成魚雷發射與回收，屬於潛艦作戰能力的重要驗證項目；此外，測試前也需完成相關儀器安裝，，並針對前幾次潛航所發現問題進行調整與優化。

海鯤艦 潛艦 海軍

延伸閱讀

影／拚六月交艦 海鯤潛艦即將進行操雷測驗

4年打磨 成大立方衛星順利升空

國際小學堂／火星跳板 美登月計畫困難重重

國際小學堂／「藍源」任務失敗 攻月時程添變數

相關新聞

操雷測試？海鯤艦第七度潛航

國造潛艦「海鯤艦」近期測試頻率明顯加密，昨在高雄港第七度出海執行潛航測試。長期觀察軍事的學者紀東昀推測，依海軍先前說明，操雷測試須向美方借用相關設備，且預計五月歸還，時程壓力下，近期測試重心可能集中在

影／拚六月交艦 海鯤潛艦即將進行操雷測驗

國造潛艦海鯤號進入交艦前關鍵測試階段，今天上午台船與海軍工程人員從高雄港出海，第七度出海執行潛航測試，晚間完成各項測驗與操演後順利返港，預計明天上午海鯤艦將再度出海進行相關海測，隨著交艦時程逼近，近期

超前部署！金門地檢署深入軍中 宣導反毒、反詐、防堵不法滲透

金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，由檢察長趙燕利親自開講，現場近300名官兵參與，場面熱絡。

影／國軍執行戰時空投演練 強化後勤支援與戰場應變能力

為驗證戰時情境下部隊後勤支援與應急整備能力，陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行年度空投補給任務，採「實兵、實裝、實地」方式進行演練，空軍派出一架C-130H運輸機，直接在低空從後艙門推出由重型

影／交艦倒數1個月 海鯤艦第七度潛航測試鎖定操雷

國造潛艦「海鯤艦」進入交艦前關鍵測試階段，今天上午自高雄港第七度出海執行潛航測試。隨著交艦時程逼近，近期測試頻率明顯加密，軍事觀察學者研判，此次重點可能鎖定魚雷系統整合與操雷測試。

「許老爹」逝世周年 一級上將赴五指山緬懷老長官

曾任國防部總政戰部主任、行政院退輔會主任委員的退役上將許歷農，於去年5月4日以107歲高齡去世。 今天是許歷農逝世周年紀念，他昔日的舊部一起前往五指山國軍示範公墓，到「許老爹」的靈前行禮追思。其中官階

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。