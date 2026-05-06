操雷測試？海鯤艦第七度潛航

國造潛艦「海鯤艦」近期測試頻率明顯加密，昨在高雄港第七度出海執行潛航測試。長期觀察軍事的學者紀東昀推測，依海軍先前說明，操雷測試須向美方借用相關設備，且預計五月歸還，時程壓力下，近期測試重心可能集中在魚雷作戰系統驗證。

海鯤艦預計七月交艦，距離期限剩一個多月，今天極大機率繼續出海測試；軍事迷認為，今出海測試的項目可能更多，且將跨夜測試。

據了解，海鯤艦前六次潛航測試呈現「兩次一組」節奏進行，紀東昀說，第六次潛航測試後這一個多月期間，海鯤艦應已針對系統穩定度與各項缺失進行修整，除操雷測試，後續還將耐航測試，包括增加潛航深度、提升航行速度，以及檢視耗電量與整體系統穩定性，意味測試已進入最後階段。

海鯤艦昨上午七時出海，下午五時卅分返航，軍事專家推測是進行操雷測試，內容涵蓋魚雷與作戰系統連線、訊號傳輸至發射管內魚雷，以及整體接戰程序操作，最終完成魚雷發射與回收，屬於潛艦作戰能力的重要驗證項目；此外，測試前也需完成相關儀器安裝，，並針對前幾次潛航所發現問題進行調整與優化。