影／拚六月交艦 海鯤潛艦即將進行操雷測驗

國造潛艦海鯤號進入交艦前關鍵測試階段，今天上午台船與海軍工程人員從高雄港出海，第七度出海執行潛航測試，晚間完成各項測驗與操演後順利返港，預計明天上午海鯤艦將再度出海進行相關海測，隨著交艦時程逼近，近期測試頻率明顯加密，重點鎖定魚雷系統整合與操雷測試，以驗證魚雷是否能在作戰系統中順利運作。

距離上次海測已一個多月，海鯤潛艦今天上午7時許再度駛出港區出海測試，二港口堤防邊約有10多名軍事迷6時許就在港邊等待，看到海鯤艦現身時，有人揮舞印有台灣地圖的自製國旗，眾人齊喊「海鯤號加油」。據了解，這次測試後不排除1、2天內還會再度出海，形同正式測試前的預演。依照海軍先前於立法院說明，操雷測試需向美方借用相關設備，且預計5月左右歸還，時程壓力下，近期測試重心可能集中在魚雷作戰系統驗證。操雷測試內容涵蓋魚雷與作戰系統連線、訊號傳輸至發射管內魚雷，以及整體接戰程序操作，最終完成魚雷發射與回收，屬於潛艦作戰能力的重要驗證項目。

依照規劃，台船完成造船廠階段的各項功能測試後，海鯤艦將交由海軍接手，進入戰術測評階段，進一步驗證實際作戰運用能力。距離交艦期限僅剩約1個多月，相關測試進度備受關注，測試前也需完成相關儀器安裝，並針對前幾次潛航所發現問題進行調整與優化。

國造潛艦海鯤號進入交艦前關鍵測試階段，今天上午台船與海軍工程人員從高雄港出海，第七度出海執行潛航測試，晚間完成各項測驗與操演後順利返港，預計明天上午海鯤艦將再度出海進行相關海測，隨著交艦時程逼近，重點鎖定魚雷系統整合與操雷測試，以驗證魚雷是否能在作戰系統中順利運作。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號進入交艦前關鍵測試階段，今天上午台船與海軍工程人員從高雄港出海，第七度出海執行潛航測試，晚間完成各項測驗與操演後順利返港，預計明天上午海鯤艦將再度出海進行相關海測，隨著交艦時程逼近，重點鎖定魚雷系統整合與操雷測試，以驗證魚雷是否能在作戰系統中順利運作。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號進入交艦前關鍵測試階段，今天上午台船與海軍工程人員從高雄港出海，第七度出海執行潛航測試，晚間完成各項測驗與操演後順利返港，預計明天上午海鯤艦將再度出海進行相關海測，隨著交艦時程逼近，重點鎖定魚雷系統整合與操雷測試，以驗證魚雷是否能在作戰系統中順利運作。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號進入交艦前關鍵測試階段，今天上午台船與海軍工程人員從高雄港出海，第七度出海執行潛航測試，晚間完成各項測驗與操演後順利返港，預計明天上午海鯤艦將再度出海進行相關海測，隨著交艦時程逼近，重點鎖定魚雷系統整合與操雷測試，以驗證魚雷是否能在作戰系統中順利運作。記者劉學聖／攝影