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台烏無人機交流升溫 紐時：台廠銷東歐逾10萬架多入烏

中央社／ 台北/基輔5日綜合外電報導

台灣與烏克蘭並無正式外交或軍事聯繫，然而，由國防企業和公民主導的非正式合作網絡逐漸興起，促成台烏雙方在無人機等國防技術、經驗、資源及供應鏈方面的往來升溫。

紐約時報」（The New York Times）報導，37歲的李先生原在台灣從事物流工作，如今他在烏克蘭前線服役，希望自己在無人機戰方面的經驗不只能協助烏克蘭，也盼有朝一日能回饋台灣。

李先生認為，台灣若要強化國防，抵禦任何中國潛在入侵行動，應借鏡烏克蘭用於拉近兩軍戰力差距的創新武器，包括在空中、海上與地面運作的各類機器人。

李先生告訴紐時，他返台時朋友常提出各種關於無人機在烏克蘭戰場上的問題，例如無人機如何受到電子干擾、遭無人機追擊時該如何逃脫。事實上，若遭自爆式無人機鎖定，幾乎是無計可施。

國防分析專家與部分台灣退役軍官批評，國軍創新速度遲緩，且未如烏克蘭那樣積極推動不對稱作戰。台灣政府也坦承，與基輔建立正式國防合作關係存在障礙。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，「烏克蘭在實戰環境中使用無人機的經驗極具價值」，但他也提到，戰時對無人機技術的保密措施，使深入研究烏克蘭相關戰術頗為困難。

根據紐時，儘管如此，一名來台度假的烏克蘭基層士兵曾受邀至立法院外交及國防委員會，與委員分享其操作無人機的經驗。

台烏兩國的聯繫藉民間管道持續加深。台灣已成烏克蘭無人機廠商所謂的「中國零件轉運門戶」，即便中國加強對烏克蘭直接出口的管制，部分零件仍能透過台灣取得。

紐時報導寫道，台灣廠商常經由東歐將產品轉銷至烏克蘭。台灣政府支持的科技、民主與社會研究中心（DSET）國家安全組政策分析師李希希（SamaraDuerr）指出，台灣去年向捷克出口7萬372架無人機，對波蘭出口3萬1711架，大部分最終流向烏克蘭，其中許多是由慈善團體捐贈給烏軍。

台烏商業往來呈現雙向發展。在台灣，國際國防承包商會向國軍推銷經過烏克蘭戰場實測的無人機型號。此外，雷虎科技總經理蘇聖傑談到，台廠也會把無人機送至烏克蘭進行測試。

國際國防承包商還曾要求烏克蘭工程師按照台灣需求，設計特定機型。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，烏國企業家馬申科（Oleksandr Mashchenko）建立Strug品牌生產海上無人機，一名業界人士後來請他研究可用以保衛台灣的海上無人機系統。

馬申科告訴這名業界人士，烏克蘭能提供協助，台灣的防禦必須延伸至整個台灣海峽，這可能得仰賴水下無人機或配備攔截器的水面無人載具平台；烏克蘭已在黑海部署類似系統。

紐時報導，美國無人機廠商尼羅斯科技（NerosTechnologies）執行長門羅－安德森（Soren Monroe-Anderson）表示，其公司正在台灣測試100架以烏克蘭設計為基礎的無人機；公司在烏克蘭已有辦公室，也正評估在台設廠的可能性。

門羅－安德森說：「我們的目標，就是把在烏克蘭發展出的能力帶到台灣，並在台灣量產。」

美國國防科技公司Auterion也在烏克蘭經營業務，其執行長麥爾（Lorenz Meier）去年與一間台灣研究機構簽署了合作協議。Auterion開發的瞄準軟體在烏克蘭戰場獲得廣泛應用，且持續優化更新。

烏克蘭 無人機 紐約時報

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