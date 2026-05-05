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超前部署！金門地檢署深入軍中 宣導反毒、反詐、防堵不法滲透

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地方檢察署昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，由檢察長趙燕利親自開講，金防部指揮官黃先任（右）頒發感謝狀給趙燕利（左）。圖／金門地檢署提供
金門地方檢察署昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，由檢察長趙燕利親自開講，金防部指揮官黃先任（右）頒發感謝狀給趙燕利（左）。圖／金門地檢署提供

金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，由檢察長趙燕利親自開講，現場近300名官兵參與，場面熱絡。

此次宣導採「多點深入」方式，直接進入部隊駐地，金防部指揮官黃先任表示，透過檢方進入營區宣導，有助於阻絕不法行為滲透軍中，並強化官兵法治觀念與風險意識，對維繫部隊紀律與建立正確價值判斷具有實質助益。

活動中，由趙燕利以深入淺出的方式進行講授，針對當前常見之毒品態樣、詐騙手法演變、賄選行為及危害國家安全等不法手段進行說明，並結合近期實際案例，提醒官兵切勿因一時疏忽而誤觸法網。宣講內容除強調反毒、反詐、反賄選及國家安全等重要性外，亦特別說明涉及相關犯罪時所會面臨之法律責任及紀律處分，藉以強化官兵法紀觀念，建立正確價值判斷，現場搭配有獎徵答，反應熱烈。

值得注意的是，金門過去曾發生軍人涉入賄選案件，檢方此次進入軍中宣導，被視為具有提前防範意味，也凸顯選前淨化選風的決心。趙燕利並期許官兵將法治觀念帶回家庭與社會，向親友宣導反賄選知識，擴大影響力，形成由軍中向外延伸的防制網絡。

金門地方檢察署指出，因應即將到來的地方公職人員選舉，未來將持續深入機關、部隊及社區推動反毒、反詐與反賄選宣導，並結合在地資源強化跨機關合作。檢方強調，唯有建立乾淨選舉環境，才能穩定軍心，使國軍專注於戰備任務，此次軍中宣導具指標性與示範意義。

檢方表示，後續將持續深化相關法治教育，提升民眾與官兵對各類犯罪的辨識與警覺能力，攜手守護金門地區治安與廉潔選風。

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金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，場面熱絡。圖／金門地檢署提供
金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，場面熱絡。圖／金門地檢署提供

金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，由檢察長趙燕利親自開講，現場近300名官兵參與，場面熱絡。圖／金門地檢署提供
金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，昨日前進戰地核心據點擎天廳，辦理反毒、反詐、反賄選及國家安全宣導活動，由檢察長趙燕利親自開講，現場近300名官兵參與，場面熱絡。圖／金門地檢署提供

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