日學者籲提升全社會防衛韌性 企業成政府與民眾橋梁

針對提升全社會防衛韌性，日本學者岩本由起子今天指出，「台灣全民安全指引」（小橘書）發放後，台灣民眾對防災的認知提升，但實作層面仍未跟上，需要物業管理等企業，作為政府和民眾間的橋梁，讓民眾「動起來」。

岩本由起子為日本安全保障戰略研究所研究員，目前在國防部智庫、國防安全研究院擔任國際駐點學者，她今天在一場研討會，以「將防災轉化為企業競爭力」為題發表演講。

岩本指出，總統賴清德推動全社會防衛韌性政策，台灣已經有物業管理公司為住戶提供避難指導和防災教育，從全球標準來看已經是非常先進的做法，但政府和企業不可能在緊急情況下，隨時陪伴在每個民眾身邊，民眾需要有「自己保護自己」的意識與能力。

岩本引用國防院民調指出，台灣在積極強化國防的同時，民眾的危機意識反而淡化，認為中共5年內發動攻擊的可能性，2022年約28%，到了2025年約23%，顯見台灣民眾的危機意識下降，去年政府發放小橘書後，國防院民調顯示民眾的防災認知提升，但在回答「我有信心能夠自己應對」的民眾比例卻沒有顯著變化，這就像是腦子已經學會，但是雙手卻還沒有跟上的感覺。

對於如何改變現狀，岩本認為，答案不是發放更多的手冊，而是讓民眾自己動起來的意識，第一線與住戶民眾互動的物業管理公司員工可以作為政府與民眾間的橋梁，讓冰冷的資訊轉化為傳遞溫暖資訊的行動者，讓住戶能夠自己行動起來，並培養出與住戶同在的意識，而台灣的全社會防衛韌性，不是光靠政府就能建立。

對於目前社區防災演練在沒有法律強制下，民眾參與程度偏低的問題，岩本表示，這是屬於雞生蛋、蛋生雞的議題，還是需要先有人開始推動，之後法律才會跟進，因此應從企業端先開始推動起來。