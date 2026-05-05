高德地圖可轉為戰略資產 學者示警：非單純個資問題

中國高德地圖App涉資安疑慮，國防院學者楊長蓉指出，交通資訊經過長期累積，可轉化為具戰略意義的資訊資產，中國法律規定任何組織與公民都有配合國家情報工作義務。台灣應將數據視為國安議題，而非單純個資問題。

中國高德地圖App街景以3D呈現，甚至顯示部分台灣地區的紅綠燈倒數。數發部先前表示，依資通安全管理法，高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用，並將進行資安評測。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉以「高德地圖數據蒐集之法律與國安風險」為題評析，刊登於國防院官網。

楊長蓉指出，現代導航軟體已非單純路徑指引工具，而是全方位情報蒐集平台，蒐集類型包括GPS座標、連續移動軌跡、停留方式等，就算未與官方資料串接，仍可經過資料分析推算交通號誌、基礎設施運作模式與群體活動規律，且可透過既有方式轉化為情報。

楊長蓉舉例，一名法國海軍官兵透過應用程式Strava記錄慢跑過程，意外暴露法國航空母艦戴高樂號的位置，證實這類資料足以揭示敏感設施位置。匿名化處理效果有限，因為僅需少數時空點，即可識別出多數個體。

楊長蓉分析，目前討論多以「中資背景」作為風險判準，這個標準在法律上不充分。應回到管轄權，即該服務是否受到特定國家的國安與情報法體系管轄，而中國「網路安全法」與「國家情報法」形成一套明確制度安排。

楊長蓉指出，中國「國家情報法」規定，任何組織和公民均有支持、協助及配合國家情報工作的義務，此規範具有屬人兼屬地的效果，涵蓋中國境內設立的企業、境內營運服務，乃至於具實質連結的組織與人員，因此部分看似非中資或結構複雜的平台，仍可能落入高風險的範圍，若單以股權結構判斷，可能產生誤判。

針對數據性質轉變，楊長蓉表示，民用數據不再僅為商業資產，可能具有國家資產屬性。當法律允許國家直接調取企業資料且缺乏監督，民間數據與國家情報的界線被壓縮，這也解釋為何交通資訊等單一看似無害的功能，經過長期累積，可轉化為具戰略意義的資訊資產。

楊長蓉提到，台灣資料一旦跨境，將無法有效監督使用、難以透過司法取得資訊，以及無法要求刪除或限制再利用等問題，形成單向資訊流動。高德地圖所揭示並非單一程式問題，而是跨境數據在不同法治體系下所產生的結構性風險，台灣應將數據視為國安議題，非單純個資問題，否則難以有效回應長期挑戰。