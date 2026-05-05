快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

高德地圖可轉為戰略資產 學者示警：非單純個資問題

中央社／ 台北5日電
大陸高德地圖APP開放台灣地區下載，其中紅燈倒數功能幾乎無秒差引發資安疑慮，政府呼籲民眾不要下載使用，並禁止公務人員下載。記者劉學聖／攝影
大陸高德地圖APP開放台灣地區下載，其中紅燈倒數功能幾乎無秒差引發資安疑慮，政府呼籲民眾不要下載使用，並禁止公務人員下載。記者劉學聖／攝影

中國高德地圖App涉資安疑慮，國防院學者楊長蓉指出，交通資訊經過長期累積，可轉化為具戰略意義的資訊資產，中國法律規定任何組織與公民都有配合國家情報工作義務。台灣應將數據視為國安議題，而非單純個資問題。

中國高德地圖App街景以3D呈現，甚至顯示部分台灣地區的紅綠燈倒數。數發部先前表示，依資通安全管理法，高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用，並將進行資安評測。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉以「高德地圖數據蒐集之法律與國安風險」為題評析，刊登於國防院官網。

楊長蓉指出，現代導航軟體已非單純路徑指引工具，而是全方位情報蒐集平台，蒐集類型包括GPS座標、連續移動軌跡、停留方式等，就算未與官方資料串接，仍可經過資料分析推算交通號誌、基礎設施運作模式與群體活動規律，且可透過既有方式轉化為情報。

楊長蓉舉例，一名法國海軍官兵透過應用程式Strava記錄慢跑過程，意外暴露法國航空母艦戴高樂號的位置，證實這類資料足以揭示敏感設施位置。匿名化處理效果有限，因為僅需少數時空點，即可識別出多數個體。

楊長蓉分析，目前討論多以「中資背景」作為風險判準，這個標準在法律上不充分。應回到管轄權，即該服務是否受到特定國家的國安與情報法體系管轄，而中國「網路安全法」與「國家情報法」形成一套明確制度安排。

楊長蓉指出，中國「國家情報法」規定，任何組織和公民均有支持、協助及配合國家情報工作的義務，此規範具有屬人兼屬地的效果，涵蓋中國境內設立的企業、境內營運服務，乃至於具實質連結的組織與人員，因此部分看似非中資或結構複雜的平台，仍可能落入高風險的範圍，若單以股權結構判斷，可能產生誤判。

針對數據性質轉變，楊長蓉表示，民用數據不再僅為商業資產，可能具有國家資產屬性。當法律允許國家直接調取企業資料且缺乏監督，民間數據與國家情報的界線被壓縮，這也解釋為何交通資訊等單一看似無害的功能，經過長期累積，可轉化為具戰略意義的資訊資產。

楊長蓉提到，台灣資料一旦跨境，將無法有效監督使用、難以透過司法取得資訊，以及無法要求刪除或限制再利用等問題，形成單向資訊流動。高德地圖所揭示並非單一程式問題，而是跨境數據在不同法治體系下所產生的結構性風險，台灣應將數據視為國安議題，非單純個資問題，否則難以有效回應長期挑戰。

個資 資安 國防院 高德 國安

延伸閱讀

陸研人才斷層／知中者萎縮 台正失去對陸解析力

商業興觀點／使用AI…懂得判斷才值錢

杜紫宸／灰色戰略操控下的台灣勝算

葉銀華／當永續揭露成為法律風險

相關新聞

影／國軍執行戰時空投演練 強化後勤支援與戰場應變能力

為驗證戰時情境下部隊後勤支援與應急整備能力，陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行年度空投補給任務，採「實兵、實裝、實地」方式進行演練，空軍派出一架C-130H運輸機，直接在低空從後艙門推出由重型

影／交艦倒數1個月 海鯤艦第七度潛航測試鎖定操雷

國造潛艦「海鯤艦」進入交艦前關鍵測試階段，今天上午自高雄港第七度出海執行潛航測試。隨著交艦時程逼近，近期測試頻率明顯加密，軍事觀察學者研判，此次重點可能鎖定魚雷系統整合與操雷測試。

「許老爹」逝世周年 一級上將赴五指山緬懷老長官

曾任國防部總政戰部主任、行政院退輔會主任委員的退役上將許歷農，於去年5月4日以107歲高齡去世。 今天是許歷農逝世周年紀念，他昔日的舊部一起前往五指山國軍示範公墓，到「許老爹」的靈前行禮追思。其中官階

國防部開辦官兵急難貸款 不到四月已借出2.1億元

國防部將於後天（6日）到立院外交國防委員會進行業務報告，今天先將書面內容送交立院。報告指出， 今年元旦開辦的官兵急難貸款，四個月來已經借出2.1億元。

總統鐵衛隊志願役缺兵 反斬首憲兵擴編將找大專兵？

兩岸情勢嚴峻，也受到美國特戰兵力斬首委內瑞拉總統啟示，肩負中樞博愛特區衛戍兵力的憲兵指揮部，正暗地將兵力往中樞集中強化。按參謀本部規畫，除解編海軍陸戰隊66旅成立衛戍第2戰鬥隊外，也由202指揮部為主

賴總統暫停三年藥價調查 十大藥品協會公會讚睿智決定：未雨綢繆

總統賴清德昨（3月5日）於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎。對此，中華民國西藥代理商業同業公會代表國內所有藥界成員，感謝賴總統的德政，綜觀全局，做出睿智決定。再者，美伊戰爭開打，此舉正是未雨綢繆，有助於厚實國人用藥安全根基，提高台灣藥品韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。