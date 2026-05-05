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影／國軍執行戰時空投演練 強化後勤支援與戰場應變能力

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影

為驗證戰時情境下部隊後勤支援與應急整備能力，陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行年度空投補給任務，採「實兵、實裝、實地」方式進行演練，空軍派出一架C-130H運輸機，直接在低空從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。

清晨不到6點半，一架C-130H運輸機低空畫過屏東戰備跑道上空，巨大的引擎聲畫破寧靜天際，為演練揭開序幕。隨著後機艙開啟，空投作業隨即展開，後勤物資與彈藥在重型投物傘乘載下依序從後艙門投出，瞬間在空中綻放出多朵大小不一的降落傘，宛如綠色花朵點綴天際，場面壯觀，雖然今天清晨天空烏雲密布、天候不佳，但各項作業仍按計畫精準執行，任務順利完成。據了解此次投送物資涵蓋白米、軍毯及彈藥箱等關鍵補給品，透過多樣化配置提升演練貼近實戰的真實性與實用性。

當空投物資順利著地後，地面接收部隊立即展開回收與檢整作業，迅速完成物資清點與分類，展現空地一體的協同作業能力。現場也吸引不少軍事迷到場關注，面對難得一見的空投畫面，紛紛舉起相機、快門聲此起彼落，記錄下空中傘花綻放的瞬間。

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，地面部隊施放狼煙標記空投點。記者劉學聖／攝影
陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，地面部隊施放狼煙標記空投點。記者劉學聖／攝影

陸軍空降訓練中心今天清晨在屏東昌隆訓場執行空投演練，空軍派出一架C-130H運輸機，從後艙門推出由重型投物傘乘載的物品空投後緩緩降落地面，落地後地面部隊迅速駕駛車輛進入目標區完成後勤物資回收作業，展現國軍勤訓精練的豐碩成果。記者劉學聖／攝影
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天空 屏東 空軍

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