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影／交艦倒數1個月 海鯤艦第七度潛航測試鎖定操雷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
國造潛艦海鯤艦今天上午第七次自高雄港出海潛航。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午第七次自高雄港出海潛航。記者林保光／攝影

國造潛艦「海鯤艦」進入交艦前關鍵測試階段，今天上午自高雄港第七度出海執行潛航測試。隨著交艦時程逼近，近期測試頻率明顯加密，軍事觀察學者研判，此次重點可能鎖定魚雷系統整合與操雷測試。

據了解，海鯤艦前6次潛航測試呈現「兩次一組」的節奏進行，軍事觀察學者紀東昀推測，這次測試後不排除1、2天內還會再度出海，形同正式測試前的預演。他說，依海軍先前於立法院說明，操雷測試需向美方借用相關設備，且預計5月左右歸還，時程壓力下，近期測試重心可能集中在魚雷作戰系統驗證。

操雷測試內容涵蓋魚雷與作戰系統連線、訊號傳輸至發射管內魚雷，以及整體接戰程序操作，最終完成魚雷發射與回收，屬於潛艦作戰能力的重要驗證項目。此外，測試前也需完成相關儀器安裝，並針對前幾次潛航所發現問題進行調整與優化。

紀東昀指出，第六次潛航測試後這1個多月期間，海鯤艦應已針對系統穩定度與各項缺失進行修整，除操雷測試外，後續還將進行耐航測試，包括增加潛航深度、提升航行速度，以及檢視耗電量與整體系統穩定性，意味著測試已進入最後階段。

依規劃，完成造船廠階段的各項功能測試後，海鯤艦將交由海軍接手，進入戰術測評階段，進一步驗證實際作戰運用能力。距離交艦期限僅剩約1個多月，相關測試進度備受關注，紀東昀認為，時程雖緊湊，但仍須以安全為最高原則。

軍事觀察學者紀東昀每次觀察海鯤艦出海測試，今天他認為會著重操雷測試。記者林保光／攝影
軍事觀察學者紀東昀每次觀察海鯤艦出海測試，今天他認為會著重操雷測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天上午第七次自高雄港出海潛航。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午第七次自高雄港出海潛航。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天上午第七次自高雄港出海潛航。記者林保光／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午第七次自高雄港出海潛航。記者林保光／攝影

美方 立法院 軍事

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