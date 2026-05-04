「許老爹」逝世周年 一級上將赴五指山緬懷老長官

曾任國防部總政戰部主任、行政院退輔會主任委員的退役上將許歷農，於去年5月4日以107歲高齡去世。 今天是許歷農逝世周年紀念，他昔日的舊部一起前往五指山國軍示範公墓，到「許老爹」的靈前行禮追思。其中官階最高者，為總統府戰略顧問、國防安全研究院董事長霍守業，由於霍守業官至終身職的一級上將，因此特地穿上軍常服，向老長官致敬。其他出席舊部，還有前副參謀總長、退役上將季麟連，前總政戰部執行官、退役中將陳興國，前國安局副局長、退役中將陳進廣等人。國防部則由後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將在場迎接，一同上香致敬。

許歷農是安徽省貴池縣人，中央軍校16期畢業，曾參加抗戰、國共內戰、金門八二三砲戰。歷任師長、軍長、政戰學校校長、陸軍官校校長、六軍團司令、金防部司令等職。民國72年接任總政戰部主任，76年退伍轉任退輔會主委，擔任至82年。

許歷農公職生涯最後兩個職務，堪稱蔣經國總統派出的救火隊。他繼王昇之後接掌總政戰部，自此軍方政戰系統不再插手軍外的事務；接掌退輔會則因為當時許多老兵上街抗爭，不滿過去被犧牲權益，甚至一度包圍行政院。蔣經國大受震撼，撤換主委張國英，命令許歷農退伍接任。許歷農每周六上午帶著退輔會一級主管，在會內接受陳情，星期天則輕車簡從，走訪各地低收入榮民。靠著誠懇親切態度，化解不少怨氣，也贏得「老爹」綽號。