快訊

史國專機已起飛 預期將搭載賴總統明晨返國

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

「許老爹」逝世周年 一級上將赴五指山緬懷老長官

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
5月4日是前退輔會主委「老爹」許歷農逝世一周年，生前舊部到五指山國軍公墓行禮致敬，由現任一級上將、戰略顧問霍守業（中）領銜。圖／陳興國提供
5月4日是前退輔會主委「老爹」許歷農逝世一周年，生前舊部到五指山國軍公墓行禮致敬，由現任一級上將、戰略顧問霍守業（中）領銜。圖／陳興國提供

曾任國防部總政戰部主任、行政院退輔會主任委員的退役上將許歷農，於去年5月4日以107歲高齡去世。 今天是許歷農逝世周年紀念，他昔日的舊部一起前往五指山國軍示範公墓，到「許老爹」的靈前行禮追思。其中官階最高者，為總統府戰略顧問、國防安全研究院董事長霍守業，由於霍守業官至終身職的一級上將，因此特地穿上軍常服，向老長官致敬。其他出席舊部，還有前副參謀總長、退役上將季麟連，前總政戰部執行官、退役中將陳興國，前國安局副局長、退役中將陳進廣等人。國防部則由後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將在場迎接，一同上香致敬。

許歷農是安徽省貴池縣人，中央軍校16期畢業，曾參加抗戰、國共內戰、金門八二三砲戰。歷任師長、軍長、政戰學校校長、陸軍官校校長、六軍團司令、金防部司令等職。民國72年接任總政戰部主任，76年退伍轉任退輔會主委，擔任至82年。

許歷農公職生涯最後兩個職務，堪稱蔣經國總統派出的救火隊。他繼王昇之後接掌總政戰部，自此軍方政戰系統不再插手軍外的事務；接掌退輔會則因為當時許多老兵上街抗爭，不滿過去被犧牲權益，甚至一度包圍行政院。蔣經國大受震撼，撤換主委張國英，命令許歷農退伍接任。許歷農每周六上午帶著退輔會一級主管，在會內接受陳情，星期天則輕車簡從，走訪各地低收入榮民。靠著誠懇親切態度，化解不少怨氣，也贏得「老爹」綽號。

蔣經國 總統府 行政院

延伸閱讀

苗栗高中85周年校慶 「山城籃球故事巡展」憶榮光

中研院士刁錦寰辭世 享耆壽93歲 管中閔：對兩岸統計領域貢獻無出其右

日職／季中大地震換主帥 真正見效在隔年

《彭淮南回憶錄》後記：為歷史做見證的責任

相關新聞

「許老爹」逝世周年 一級上將赴五指山緬懷老長官

曾任國防部總政戰部主任、行政院退輔會主任委員的退役上將許歷農，於去年5月4日以107歲高齡去世。 今天是許歷農逝世周年紀念，他昔日的舊部一起前往五指山國軍示範公墓，到「許老爹」的靈前行禮追思。其中官階

國防部開辦官兵急難貸款 不到四月已借出2.1億元

國防部將於後天（6日）到立院外交國防委員會進行業務報告，今天先將書面內容送交立院。報告指出， 今年元旦開辦的官兵急難貸款，四個月來已經借出2.1億元。

總統鐵衛隊志願役缺兵 反斬首憲兵擴編將找大專兵？

兩岸情勢嚴峻，也受到美國特戰兵力斬首委內瑞拉總統啟示，肩負中樞博愛特區衛戍兵力的憲兵指揮部，正暗地將兵力往中樞集中強化。按參謀本部規畫，除解編海軍陸戰隊66旅成立衛戍第2戰鬥隊外，也由202指揮部為主

台灣地狹人稠 揭密國軍砲兵訓練如何克服場地問題

砲兵不論訓練或測驗，打得準是基本條件，此外，還要快速機動，發射後就必須儘速脫離陣地，躲避反擊火力。台灣地狹人稠，國軍砲兵靠什麼維持戰技？ 資深記者程嘉文日前申請採訪砲測中心時也瞭解，美軍近年大量派員來

軍購交貨恐延宕 專家：必要時應暫停付款

金融時報報導，美國已警告歐洲盟友，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。國防院副研究員舒孝煌分析，美國自身的火藥年產量不足，導致軍工生產卡關，國防部應坦率面對問題。中華戰略前瞻協會研究員揭仲提醒，我方應該

軍購交貨恐延宕 藍委：要有確保準時機制

美伊戰事延燒，金融時報報導，美國已警告歐洲盟友，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。由於延誤交貨未來也可能發生在我國對美軍購，藍綠立委都表達憂心。國民黨立委賴士葆說，要有能夠確保準時交貨的機制；民進黨立

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。