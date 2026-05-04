國防部：中共認知作戰已由單點滲透轉為系統布建

國防部今天表示，中共對台認知作戰與統戰威脅，已由單點滲透轉變為系統性布建。國防部除運用現行機制，由專責單位監控及反制，亦將加強跨部會鏈結共同應對，並透過國際戰略溝通，建立與友盟國家在反制認知作戰敘事合作，以有效降低對台影響。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長顧立雄業務報告，並備質詢。書面報告書下午已送抵立法院。

針對中共威脅，國防部在報告書指出，共軍對台聯合演訓趨於常態化，「由演轉戰」風險提高。統計民國114年，共軍各型主、輔戰（含無人）機出動達3760架次（113年約3060次），頻繁逾越海峽中線並進入台灣西南及東部空域；進出於應變區內活動的各型作戰艦約2640艘次（113年約2470艘次）。

國防部表示，共軍除軍事演訓，更經常性於外離島禁限制水域及台海中線周邊假藉執法巡查，企圖形塑「台海內海化」假象，否定台灣管轄權。

針對國軍訓練，國防部說明，為落實聯合作戰訓練，今年除「漢光演習」、「立即備戰操演」及各軍種聯合作戰對抗演習外，4至7月新增「聯合作戰計畫預演」與以實兵方式進行的「聯合防禦操演」等聯戰行動預演，以聯合作戰計畫為基礎，藉由演練過程中不斷檢視指揮與參謀作業、兵科協同與軍種聯合等機制，確認支援與被支援單位間聯合行動，據以降低各項任務風險，增加聯合作戰計畫成功公算。

為有效反制中共認知作戰，國防部解釋，已建置大數據輿情系統，針對爭議錯假訊息適時反制，並同步通報事實查核中心、發布新聞；另積極結合官兵愛國教育及全民國防教育，製播「識破紅色（中共）陷阱」、「媒體識讀」與「保防及反情報教育」 等節目，強化民眾及官兵媒體識讀能力與敵情意識。

此外，國防部亦用軍民多元傳散管道，擴大宣傳國軍重大演訓成果、新式武器裝備獲裝情形及官兵保衛國家形象等，提升「見軍率」以凝聚愛國信念，爭取對國防投資的支持，亦強化民眾心理韌性。

國防部強調，中共對台認知作戰與統戰威脅，已由單點滲透轉變為系統性布建。國防部除運用現行機制，由專責單位監控及反制外，亦將加強跨部會鏈結共同應對，並透過國際戰略溝通，建立與友盟國家在反制認知作戰敘事合作，以有效降低對台影響。

至於防範滲透部分，國防部表示，將持續擴大教育面，建立官兵保防素養及正確認知，透過完善內控機制，降低洩（違）密風險，確保國安。