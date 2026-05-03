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防衛架構變革 留「二時期」刪「三階段」納縱深防禦

中央社／ 台北3日電

面對中共灰色地帶及機艦侵擾、由演轉戰的威脅，國防部今天證實已調整「聯合作戰計畫」，由原先「二時期、三階段」架構，調整為保留「二時期」、刪除「三階段」，並增加備戰部署、縱深防禦及持久作戰等作為，藉此連貫平戰時期備戰作為，提升平戰轉換效能。

國軍長期沿用「二時期、三階段」的防衛作戰架構。所謂「二時期」分為「經常戰備時期」與「防衛作戰時期」，而「三階段」則包含「戰備整備」、「應急作戰」及「全面作戰」；不過，隨著中共對台威脅手段趨於複雜、多樣，導致平戰界線模糊，傳統「應急作戰」的劃分已難以完全涵蓋當前「由演轉戰」或「常態化封鎖」的實況。

據了解，國防部為此已修改架構，保留原本「二時期」、刪除「三階段」。並在「經常戰備時期」下增加「備戰部署」、「二級、一級加強戒備」；「防衛作戰時期」下增加「聯合反登陸及濱海打擊」、「灘岸戰鬥」、「縱深防禦及持久作戰」。

國防部接受中央社記者訪問時證實，為有效應對中共灰色地帶襲擾及猝然升級軍事衝突威脅，國軍調整「聯合作戰計畫」適用範圍，由原「戰時」用兵指導及行動規劃，延伸涵蓋「平時」備戰部署與狀況應處，藉以連貫平、戰時期備戰作為，提升平戰轉換效能。

國防部強調，國軍戰備等級及作戰階段劃分作法，均按共軍各式犯台可能行動適切滾動調整。至於對涉及機敏資訊，沒有說明。

國策研究院執行長王宏仁接受中央社訪問認為，過去「二時期三階段」基於傳統戰爭想像，假設衝突會有明確的升溫過程。然而，觀察近期共軍常態化的軍機、艦擾台及聯合戰備警巡，顯示未來開戰可能沒有明確時間點，平戰界線已趨模糊。

王宏仁分析，中共優勢在於運用灰區行動增加「猝然性」與「不確定性」，若國軍仍持續使用舊有模式，恐失去第一時間反應能力。因此，目前的調整顯示軍方傾向根據「情境」而非「階段」進行作戰。

王宏仁強調，經常戰備時期的調整，是在心理上讓官兵、民眾建立「台灣的平時已非純和平」的警戒意識；而防衛作戰時期的劇烈變動，則從海上拒止、灘岸阻擊到內陸縱深，勾勒出若無法短期結束戰爭，將進入消耗戰的抗敵劇本。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲接受中央社訪問分析，此次調整主要為應對灰色地帶作戰，讓各部隊在管控留守兵力、進入戰術位置時更有依據，賦予作戰區指揮官更多彈性。他指出，此做法是參考美軍現行5個戰備、5個戒備階段制度，雖美軍的戒備階段初衷是應對恐怖攻擊，但邏輯與台灣應對灰區威脅一致。

蘇紫雲舉例，中共「由演轉戰」機率大幅提升，投射手段趨於多樣。過去面對共軍東風系列飛彈，台灣約有10分鐘預警時間，但現今中共船艦常態部署於台灣周邊甚至接近24浬。若052D、054A型艦搭載巡弋飛彈，預警時間將縮短至數分鐘，因此修改作戰計畫，能讓飛彈部隊在經常戰備時期依情勢調整待命兵力比例。

國軍 國防部 中共

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