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冷眼集／確保交貨期程 化解朝野僵局

聯合報／ 本報記者李人岳

美國與以色列自二月廿八日起發動「史詩怒火行動」對伊朗發動戰事，交戰方打打停停至今已經兩個月，戰事初期，美、以發動大規模空襲，伊朗對波灣周邊國家發動飛彈、無人機攻擊，據統計，美軍在開戰第一周就消耗三千枚以上各類型飛彈及彈藥，包括總存量百分之十的戰斧巡弋飛彈，尤其愛國者防空飛彈更傳出已消耗將近一千四百枚，接近戰前庫存量百分之六十。

軍事專家早已預警，美軍從全球調撥海空艦艇、戰機及武器裝備應付中東戰事，導致其他區域防務可能出現空窗；為優先供應美軍補充作戰耗損甚至擴充庫存基數的結果，更可能造成北約及各採購國的交貨期程延宕。

全球軍工產業歷經新冠疫情的打擊，產能、品質都仍在緩慢恢復中，俄烏戰爭及美伊軍事衝突，更是打亂各國政治、軍事及軍工生產布局，早在賴政府提出一點二五兆軍購預算前，對美軍購交貨期程問題已在國內爭議多時。

國防部面對朝野及國內各方關切各項國內外軍購進度，初期信心滿滿、諱莫如深，只報喜不報憂，直到F-16新式戰機一架也沒交貨、海鯤潛艦交艦期程一再延後，支票一再跳票才改口面對，但身為國防部副部長，赴美查看F-16新機進度，卻只讓全民看到缺了彈射椅的待料機，不但難以讓外界對交機進度建立信心，更令人質疑國防官員的專業水準。

台灣因特殊的國際處境，對外軍事採購是很現實的賣方市場，但如今傳出美國對各盟國示警軍備交貨的確可能延宕，面對已經高度缺乏互信的朝野關係，國防部若只是再繼續堅持「一毛錢也不能刪」的鐵板一塊態度，恐怕只會更加劇對立，唯有拿出足以說服各方的理由，提出能確保軍購交貨期程的辦法，才能化解新一波的朝野僵局。

F-16 俄烏戰爭 北約

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