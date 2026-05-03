軍購交貨恐延宕 藍委：要有確保準時機制

美伊戰事延燒，金融時報報導，美國已警告歐洲盟友，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。由於延誤交貨未來也可能發生在我國對美軍購，藍綠立委都表達憂心。國民黨立委賴士葆說，要有能夠確保準時交貨的機制；民進黨立委陳冠廷表示，若台灣缺乏商購能力，一旦軍購交付進程受到影響，最終承受損害的將是台灣自身，呼籲在野黨支持院版國防特別條例，共同為強化台灣自主防衛能力奠定基礎。

賴士葆說，美方可能延誤交貨軍備，例如戰機F-16也延宕交貨好一陣子，現在會面臨軍備延宕交貨的情況，美國在美伊戰事中，將武器、彈藥消耗得差不多，補的速度也不夠。

國民黨立委牛煦庭表示，延誤交貨的機會不低。屆時進入預算審查的階段，針對各項軍事採購，無論是公務預算或是特別預算，國防部都要針對交期做出清楚的評估。在野黨必定善盡把關責任，「確保軍購如期如質到貨」是最重要的主張。

民進黨立委陳冠廷表示，伊朗戰爭後美國在軍事資產調度及武器交付上必然受到相當影響，中東盟國防空系統亟需補充，美軍更已調動駐韓軍事資產與防空系統支援，突顯即便是超級強國，武器庫存仍有其極限。

陳冠廷強調，無論軍購交付遭到延宕，或美國生產量能無法持續補充，台灣都必須正視現實，具備自主國防生產能力，涵蓋不對稱作戰武器、彈藥儲備，以及確保庫存足以因應緊急狀態。國防特別條例所編列的一點二五兆預算中，已針對商購部分進行規畫，目的即在於快速獲得無人載具及反制無人載具等裝備。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，支持台灣購買武器提升國防實力，但國防預算要用在刀口上，買什麼要清楚，付錢也一定要拿得到貨，政府有責任向美方確認軍購交付是否受影響，並向國人清楚說明。

立法院預算中心報告指出，國防部依內政部役政司列管常備役體位可徵役男人數預判，二○二三年可徵役男人數已首度跌破十萬人，明年預計將跌破八萬人，少子化問題恐怕持續衝擊國軍志願役人力的招募工作。