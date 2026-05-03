軍購交貨恐延宕 專家：必要時應暫停付款

金融時報報導，美國已警告歐洲盟友，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。國防院副研究員舒孝煌分析，美國自身的火藥年產量不足，導致軍工生產卡關，國防部應坦率面對問題。中華戰略前瞻協會研究員揭仲提醒，我方應該隨時掌握美方的生產狀況，機動調整付款進度，必要時暫停付款。

舒孝煌說，美軍近期已向大型軍工企業要求擴產，同時向更多廠商增購武器，問題是原物料供應問題，目前最基本的火藥年產量不足，導致擴增武器彈藥產量卡關，甚至要向加拿大再採購火藥，影響到美國的彈藥生產，包括最簡單一五五公厘砲彈增產，也遭遇嚴重問題。

舒孝煌認為，包括防空飛彈、輪型火砲、反無人機系統、低成本防空武器等歐系也可提供的武器裝備，我方或許可以考慮轉向歐洲爭取替代性裝備。

不過，面對美方承諾供售的武器交貨可能延宕，舒孝煌認為，國防部應該坦率面對問題，直接詢問美方，釐清受影響與否的清單，有無替代或解決方案？

揭仲分析，美國陸軍去年九月宣布將採購近兩千枚最新型的「增程型愛國者三型」飛彈，增編四個「愛國者」防空營。據統計，伊朗戰事爆發至今已消耗近一千四百枚愛國者飛彈，等於戰前庫存的六成。

揭仲估計，就算二○二七年將年產量從六百枚增加到七百五十枚，也需要四到六年才能滿足美軍本身及沙烏地阿拉伯的需求，愛國者運交問題相當嚴重。

同時，歐洲國家為了重建各國的防空體系，對NASAMS防空飛彈很有興趣，我方訂單能否在八年內如期運交，確實充滿變數。

揭仲坦言，我方幾乎沒有其他的軍備來源和軍售模式管道，國防部必須隨時掌握美方的生產狀況，若美方有新的期程安排，要隨時調整機動付款進度，必要時比照F-16 Block70暫停付款，避免太多款項累積在美國。揭仲提醒，盡早簽署發價書，爭取優先的生產交貨順位，仍是確保我方權益、降低供貨變數的必要作法。