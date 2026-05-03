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戰事消耗庫存…美通知歐洲盟友 軍售將延遲交付

聯合報／ 編譯周辰陽、記者李人岳／綜合報導
隨著華府急於補充因伊朗戰爭而消耗的武器庫存，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。包括海馬士（HIMARS，圖）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等多種飛彈彈藥都將受影響。本報資料照片
隨著華府急於補充因伊朗戰爭而消耗的武器庫存，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。包括海馬士（HIMARS，圖）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等多種飛彈彈藥都將受影響。本報資料照片

英國金融時報（ＦＴ）一日引述知情人士報導，華府已提醒包括英國、波蘭、立陶宛與愛沙尼亞的歐洲盟友，隨著美伊戰爭消耗武器庫存，美國武器對這些國家的交付將出現延遲拉長；美方也討論延遲對亞洲國家的軍售交付。台灣都有使用的「海馬士」多管火箭系統以及「國家先進地對空飛彈系統」（ＮＡＳＡＭＳ）均受影響。

隨著華府急於補充因<a href='/search/tagging/2/伊朗' rel='伊朗' data-rel='/2/103848' class='tag'><strong>伊朗</strong></a>戰爭而消耗的武器庫存，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。包括海馬士（HIMARS）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS，圖）等多種飛彈彈藥都將受影響。（路透）
隨著華府急於補充因伊朗戰爭而消耗的武器庫存，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。包括海馬士（HIMARS）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS，圖）等多種飛彈彈藥都將受影響。（路透）

對此，五角大廈表示，正審慎評估來自盟友的新裝備需求及既有軍售案，以確保符合整體作戰需求。

ＦＴ此前報導，美國正為台灣準備規模空前的軍售案，就包括ＮＡＳＡＭＳ與愛國者防空系統的攔截彈，而ＮＡＳＡＭＳ的部分估計約六十億美元。

使用ＮＡＳＡＭＳ的美國盟友與夥伴包括台灣、挪威與芬蘭等國。根據美國洛克希德馬丁公司資料數據，共十四國使用海馬士，包括台灣、烏克蘭與波蘭等國。

延遲交付部分，歸咎於美國嚴重擔憂自己的武器庫存大減，尤其自二月底對伊朗開戰起耗用大量武器。美軍已被迫從包括印太的其他地區調撥武器作為彌補，但美伊戰爭也加深外界對美國是否仍有足夠武器，可以去因應與中國大陸潛在衝突的疑慮。

五角大廈已告知上述國家，多種美製飛彈系統的交付恐嚴重延遲；美方也討論延遲對亞洲國家的武器交付。

美國智庫布魯金斯研究院專家萊特說，五角大廈可能同時面臨中東的長期戰事與在印太強化嚇阻的壓力，因此「完全可能」犧牲歐洲的利益，歐洲需加速重建國防工業基礎。

有國防專家示警說，美國的亞洲盟友也應做好武器交付延遲的準備，日本與南韓在國防上均仰賴愛國者防空系統等美製武器。

前白宮國安會主任強斯東說，日本早對已付款卻延遲交付的情況不滿，包括美製戰斧巡弋飛彈，因此即使美製裝備在若干領域仍具明顯優勢，日韓等美國盟友都將更積極發展或選擇本土或美製以外裝備的替代方案。

前年拜登政府為了軍援烏克蘭抗俄，也一度中止向其他國家交付愛國者防空系統和ＮＡＳＡＭＳ的攔截彈。不過，鑒於當前的相關問題規模更廣泛，故這次對歐洲盟友的示警非同小可。

美軍 金融時報 伊朗

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