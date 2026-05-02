軍旅生涯恐告終…台日雙國籍役男控連長「當眾羞辱」 軍方回應

1名在宜蘭金六結服役的台日雙重國籍軍事訓練役役男，日前表示遭連長頻繁在公共場合侮辱，軍方當天即將連長調離主官職並嚴懲。軍方人士今天表示，該名連長目前已被調至陸軍六軍團託管，軍方的懲處尚待行政流程完備生效，軍旅生涯恐告終。

1名在金六結新兵訓練中心服軍事訓練役的台日雙重國籍役男，4月20日指出遭連長頻繁在公共場合侮辱。陸軍第六軍團當天即表示，獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職並嚴懲，涉及公然侮辱主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

國防部長顧立雄日前在立法院受訪表示，這是很明顯的管教失序，已將這名連長調離現職；類似像這樣的歧視性言論，或者是管教失序的作為，應該要持續加強各級主管進行必要宣導，持續灌輸應有的正確觀念。

軍方人士今天告訴中央社記者，該名上尉連長已經從宜蘭的陸軍153旅被調回上級單位，在桃園的陸軍六軍團「託管」，沒有擔任領導職或擔負職務，關於這名連長的懲處，人評會已經開完，尚待行政流程完備生效，軍旅生涯恐告終。