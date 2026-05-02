美伊戰事延續 軍售恐延後交貨？藍委：國防部須針對交期評估

因美伊戰事持續，金融時報1日報導，美國已警告歐洲盟友，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。延誤交貨未來也可能發生在我國對美軍購。國民黨立委牛煦庭直言「機會不低」，國防部針對交期要做出清楚評估，在野黨主張「確保軍購如期如質到貨」。

根據金融時報報導，美國警告包括英國、波蘭、立陶宛與愛沙尼亞在內等歐洲盟友，隨著華府急於補充因伊朗戰爭而消耗的武器庫存，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。延誤將影響海馬士（HIMARS）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等多種飛彈彈藥。

再據美國提供給我國的軍售發價書，當中就有包括海馬士遠程精準打擊系統。如美製武器出現延誤交貨，類似情況亦可能發生於我國對美軍購。

牛煦庭表示，他認為這樣的機會不低。屆時進入預算審查的階段，針對各項軍事採購，無論是公務預算或是特別預算，國防部都要針對交期做出清楚的評估。

牛煦庭強調，在野黨必定善盡把關責任，畢竟「確保軍購如期如質到貨」一直是最重要的主張。