影／零件碎一地…女騎士左轉猛烈撞擊直行汽車 送醫搶救不治
54歲施女今天上午騎機車在基隆市俊賢路要左轉新竹貨運時，與對向直行何男駕駛的自小客車發生對撞車禍，施女機車猛烈撞擊小客車車頭後倒地，送醫不治，肇事責任警方已採證調查。
基隆市交通隊調查，今天上午11時12分，施女騎乘機車在俊賢路71號前，左轉要往新竹貨運方向，與對向直行何男（44歲）駕駛往明德一路方向行駛的自小客車車頭發生碰撞，撞擊力道相當大。
警方說，施女猛烈撞上車頭後摔落，現場零件碎落一地，機車受損嚴重，小客車車頭也凹陷，警方已採證調查釐清事故發生原因。
警方調查，何男經酒測無反應，施女經送基隆長庚醫院急救，12時11分宣告不治，相關肇事責任警方報請基隆地檢署檢察官調查釐清。
交通隊呼籲駕駛車輛應遵守號誌、標誌及標線，以保障行車安全。
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