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美伊戰事耗損美軍備 賴士葆憂對美軍購恐面臨延遲交貨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

美伊戰事延燒，金融時報1日報導，美國已警告歐洲盟友，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。對美軍購亦為我國內重要議題，未來我方是否也可能同樣面臨美方延誤交貨軍備？國民黨立委賴士葆直言當然可能，他也憂心我方拿不到武器，他認為要有能夠確保準時交貨的機制。

金融時報報導，美國警告包括英國、波蘭、立陶宛與愛沙尼亞在內的歐洲盟友，隨著華府急於補充因伊朗戰爭而消耗的武器庫存，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。延誤將影響海馬士（HIMARS）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等多種飛彈彈藥。

儘管NASAMS在伊朗衝突中並未廣泛使用，金融時報2月曾報導，美國正為台灣籌備一項創紀錄規模的軍售方案，內容將包括NASAMS與愛國者攔截彈，其中NASAMS部分估值約60億美元。

「當然可能！」賴士葆不諱言美方可能延誤交貨軍備。他舉例，像F-16也延宕交貨好一陣子，現在情況當然會面臨軍備延宕交貨的情況，美國在此次美伊戰事中，把很多武器、彈藥消耗得差不多，補的速度也不夠。

賴士葆表示，他當然也會憂心我方拿不到相關的武器，雖然軍購方面，我方無法處罰，但他認為要有能夠確保準時交貨的機制。

詢及美國因美伊戰事，與國際盟友調用過軍備，未來我方武器若美方有需要，也可能被以某些理由調走？賴士葆說，到目前為止沒有，他問過國防部長顧立雄。我方有數百枚愛國者飛彈，美國向南韓調過，目前沒有跟我方調，他不知道未來會不會跟我方調，但機率是存在的。

賴士葆 軍購

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