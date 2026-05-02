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明年可徵役男跌破8萬人 立院預算中心憂高價特別軍購人力卻不足

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
攸關1.25兆元軍購的特別條例協商持續卡關，立法院預算中心報告指出，近年志願役編現比問題始終未能有效解決，且明年度可徵役男人數預計將跌破8萬人，國防部除了編列高額預算採購武器，也應對人力問題提出對策。圖／國防部提供
攸關1.25兆元軍購的特別條例協商持續卡關，立法院預算中心報告指出，近年志願役編現比問題始終未能有效解決，且明年度可徵役男人數預計將跌破8萬人，國防部除了編列高額預算採購武器，也應對人力問題提出對策。圖／國防部提供

攸關1.25兆元軍購的特別條例協商卡關，不過，究竟有沒有足夠的操作人力也引發立法院預算中心關切。預算中心報告指出，近年志願役編現比問題始終未能有效解決，且明年度可徵役男人數預計將跌破8萬人，國防部除了編列高額預算採購武器，也應對人力問題提出對策。

預算中心報告指出，據統計，2022年底國軍志願役人力編現比仍有83.25%，2024年底降至75.93%，去年6月底止則僅達75.58%。雖然國防部去年11月的專案報告指出，全軍編現比已達79.2%，且其中志願役編現比略增為76.9% 、一年期義務役占約2.3%。不過，國防部依內政部役政司列管常備役體位可徵役男人數預判，2023年可徵役男人數已首度跌破10萬人，明年預計將跌破8萬人，少子化問題恐怕持續衝擊國軍志願役人力的招募工作。

預算中心指出，國防部從2024年起恢復徵集1年期義務役，未來國軍兵力結構，將以志願役與義務役雙軌併行的戰力組成，不過志願役人力仍是作戰部隊的主力，規模需求也不因恢復義務役徵集而有所降低，預算中心提醒，國防部在規劃編列這項高額特別預算案，籌購各項武器裝備之際，也應就人力不足的問題妥善研擬對策。

預算中心也發現，近年部分對美軍購案件於簽署發價書後，大幅延長辦理期程，甚至比原本規劃期程延長超過1倍時間，尤其海軍「長程潛射重型魚雷」原規劃辦理期程為2018至2022年，經兩度延長辦理年度，已從5年延長達13年；另外如空軍F-16戰機新式偵照莢艙及高高空無人機系統，軍購案執行期間也都比原規劃延長了1倍以上時間，凸顯建案階段對於籌獲期程的事前規劃及協商，仍有待精進；預算中心提醒，國防部應加強與外國政府或廠商之事前協調與溝通，並精進規劃內容。

預算中心更指出，依照行政院規畫，全案期程長達8年，採購項目涉及7大類，且所需經費上限為1兆2500億元，和新式戰機採購特別預算（2500億元）及海空戰力提升計畫採購特別預算（2400億元）相較，規模高出數倍，執行過程應更加周延縝密，預期目標達成情形亦應適時揭露。

預算中心進一步提醒，基於權力分立原則，關於採購項目籌獲進度、各年度經費支用規劃及預期目標達成情形等，宜建立定期向國會報告的機制，以強化國會監督功能，並符合社會期待。

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