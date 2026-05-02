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中共37機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 記者吳書緯台北2日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中逾越中線進入北部、中部及西南空域15架次，以及6艘共艦、2艘公務船，總計中共37機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天發布新聞稿指出，自昨天上午8時1分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時至昨天晚間6時，在台灣海峽空域偵獲中共19架次主戰機、輔戰機及無人機，其中7架次逾越中線。

國軍於昨天上午8時40分至昨天下午1時25分，在台灣北部空域偵獲中共4架次主、輔戰機，其中2架次逾越中線；國軍另於昨天上午8時至昨天下午1時55分，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共6架次主戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

海峽 戰機 台灣海峽

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