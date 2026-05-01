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巧遇附近靶場訓練傳槍砲聲 卓揆盼馬祖不再成戰地

中央社／ 連江縣1日電

政院長卓榮泰今天到馬祖視察，下午至北海遊憩區視察無障礙設施時，剛好遇到附近靶場例行訓練，不時傳來槍砲聲。他說，馬祖戰地文化獨特應保留，但不要再讓馬祖成為戰地。

卓榮泰今天搭乘專機，前往連江縣視察各項工程，最後1站為視察南竿北海坑道遊憩系統無障礙設施，包括國民黨籍立委陳雪生、民進黨籍立委陳培瑜等人陪同。

卓榮泰致詞並聽取北海坑道遊憩系統無障礙設施進度簡報時，正巧碰上附近的國軍靶場例行操演，不時傳來清晰的槍砲聲，引發隨行官員議論與詢問。

陳雪生致詞時強調，兩岸關係也好，軍購也好，希望政院「以和為貴」。他常跟中國打交道，但不會出賣台灣，若人民不要戰爭，可以找些方法溝通。軍購條例也是，大家敵意太深，都在算計，他贊成應培養本土國防相關產業，建議政院找立委坐下來，多談幾次，或是找他一起去和藍營溝通。

陳培瑜則表示，公開感謝陳雪生對軍購案支持，討論國防特別條例草案不須透過行政院，歡迎立委不分黨派，與民進黨團協商。政府保障台灣安全，但中國持續對台恐嚇，若陳雪生願意到對岸，溝通停止共機與共艦擾台，和平早就已經來到。希望立院能與總統、政院站在同一條道路上保衛台灣。

卓榮泰致詞時則說，將向總統賴清德報告，在馬祖得到藍綠立委對軍購案這麼大的支持，除了有先進設備能保衛國家，更重要的是能發展國防自主產業。馬祖擁有全台風景區少見的戰地風情，而戰爭卻能讓一地停止發展多年。馬祖戰地文化應該被保留，但永遠不要再成為戰地。

卓榮泰回憶，解封後曾搭跳島郵輪到馬祖看藍眼淚，今天看到北海坑道打造的無障礙步道等設施，覺得體現國家文明進步，只要環境無障礙，所有的國人就都沒有障礙。

政院 行政院 陳培瑜

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