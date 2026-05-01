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卓揆首登馬祖談灰色侵擾 共軍同時「聯合戰備警巡」機艦擾台
國防部表示，從今天上午8時01分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
今天是五一勞動節連假首日，閣揆卓榮泰在海委會主委管碧玲等官員陪同下，赴馬祖地區視導海巡署廳舍興建進度等地方工程，並強調離島是國家防衛最前線，「不會因為離島、本島的差距就被忽略」，面對中共船艦頻繁灰色侵擾、海空聯合戰備警巡及海纜安全等威脅，政府始終把離島居民生活安定與安全擺在最優先位置。
不過，就在今天上午，中共機艦再次發動聯合戰備警巡，騷擾台海周邊海空域。這是中共機艦繼4月25日後，一周內再次發動聯合戰備警巡，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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