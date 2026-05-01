卓榮泰首登馬祖視察海巡新廳舍 點名中共灰色侵擾、最關心離島安全

行政院長卓榮泰今日上午首度赴馬祖視察海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程，強調離島是國家防衛最前線，「不會因為離島、本島的差距就被忽略」，面對中共船艦頻繁灰色侵擾、海空聯合戰備警巡及海纜安全等威脅，政府始終把離島居民生活安定與安全擺在最優先位置。

卓榮泰今日上午10點在行政院發言人李慧芝、海洋委員會主任委員管碧玲、財政部次長阮清華、海巡署署長張忠龍、國庫署署長陳柏程、行政院金馬辦公室副執行長謝春福、連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生、陳培瑜、連江縣議長張永江等人陪同下，視導艦隊分署「第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程」工程進度，並慰勉第一線執勤同仁的辛勞。

卓榮泰表示，今天是他與總統賴清德自520上任以來第71天，雖然不像便利商店「7-11每天開」，但政府始終抱持同樣精神走訪各縣市與離島，這也是他第一次「越過海峽中線」來到離島。

他指出，每逢颱風來襲，中央最關心的就是離島災情；每當對岸進行軍演、海空聯訓時，也最在意離島居民的生活安全與穩定。尤其近年中共船艦不時進行聯合戰備警巡，政府持續掌握第一手情資，嚴密應對。

卓榮泰說，離島不只是國防前線，更攸關能源供應、經濟活動與產業運作，因此總統提出「均衡台灣」理念時，特別將離島定位為「低碳樂活離島」，希望善用天然資源與發展特性，吸引更多先進能源技術、國際觀光客及國旅人潮。

他指出，海巡弟兄肩負重大任務，不僅要應對中國大陸船艦灰色侵擾，也須處理走私、偷渡、防疫、海纜安全、海上救難及離島交通運輸等工作，責任繁重，海巡早已不是單純的公務機關，而是維持「國家防衛韌性」的關鍵力量。

此次視察的第十海巡隊新建工程，歷經多年爭取，在行政院及連江縣政府支持下，投入新台幣4億餘元興建地下1層、地上6層的「住辦合一」閩東式新廳舍，預計116年完工，未來將整合勤務與後勤空間，提升資源調度效能，也將透過公共空間深化與地方居民的連結，成為守護鄉親的「好厝邊」。

卓榮泰提到，目前官兵因工程施工，仍暫居貨櫃屋生活，直言是住在「貨櫃豪宅」，但其實非常辛苦。工程自2024年施工至今，未來仍有約10個月工期，他要求主管機關及管碧玲，即使是貨櫃屋暫住期間，也必須兼顧安全與舒適，不能馬虎。

他也提醒施工單位，新建大樓須特別注意海水倒灌、地下泥沙及海砂等地質問題，務必把安全品質做到最好，讓海巡人員能在工程如期完工後，搬進更安全舒適的新廳舍。

卓榮泰並指出，工程施工期間須重視與地方社區的關係，避免損鄰爭議，從施工前、中、後都應與居民保持良好溝通，「我們把他們當夥伴，他們把我們當好鄰居」，建立共生共榮的關係。

管碧玲則表示，這項工程可說是「十年磨一劍」，從早期規劃到正式動工歷經長年爭取，象徵政府改善基層執勤環境、落實尊嚴執法的決心。工程投入新臺幣4億餘元打造地下1層、地上6層「住辦合一」的閩東式的海巡新地標，預計116年完工後將整合勤務與後勤空間，不僅強化資源調度效能，更能透過公共區域深化與在地居民的連結，成為守護鄉親的好厝邊，展現政府改善基層執勤環境、落實尊嚴執法的決心。