空勤總隊5年重大任務救難占5成 籲民眾珍惜資源

內政部空勤總隊任務繁重，根據統計，近5年空勤5大任務飛行3782架次，其中空中救難占49.0%最多，並以海上救難及山難搜救為主。內政部呼籲，空中救援資源為國家寶貴的資產，大家要珍惜每一次救援，讓有限資源用在最急迫的地方。

內政部指出，空勤總隊肩負空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等任務，成立20年來，累計執行逾12萬架次任務，成功救援8866人，年均執行約300架次，其中又以支援海巡署執行海上救難及消防署山域救援最頻繁。

根據內政部統計，自110年至114年空勤5大任務空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸計飛行3782架次，當中空中救難執行占49.0%最多，並以海上救難及山難搜救為主。空中觀測偵巡占19.9%居次，以海洋（岸）空偵巡護、國土綜合規劃空勘航攝勤務較多。空中救護占14.6%居第3，以醫療轉診、緊急救護勤務為主。

去年度空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等5大任務計飛行673架次，整體較113年增12.4%，占比最高的也是空中救難46.4%。

內政部指出，空勤總隊在松山、花蓮、清泉崗、高雄以及豐年等5機場設有3個勤務大隊及所屬7個勤務隊（尚有2個勤務隊未復編），常在惡劣天候、艱困的山區或海域執行空中救援任務，截至今年3月底配有黑鷹直升機14架、海豚直升機9架及定翼機1架，分別依海拔高度不同執行各項搜救任務。

內政部說，去年空勤總隊共救援（護）371人、運載人員400人，運載物資、裝備、油料計3萬4118公斤及滅火水量6公噸。空中救援資源為國家寶貴的資產，盼民眾珍惜每一次救援、救危、救命的人力及設備，讓有限資源用在最急迫需要的地方，以發揮最大救急效用。