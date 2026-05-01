聽新聞
0:00 / 0:00
影／義務役必修快反射擊 美方建議下點彈殼已成歷史
國軍自2024年起推動「快速反應射擊」訓練，並納入義務役新兵基礎戰鬥教練。陸軍日前邀請電視媒體至關西營區採訪新兵接訓幹部訓練實況，並實際以空包彈體驗射擊訓練。
「快速反應射擊」訓練相較作戰部隊所訓的「戰鬥射擊」較為精簡，但仍採模擬戰場情境，射手須依令完成行進、掩蔽，並在靶位前進行臥、跪、立姿射擊，搭配不同目標實施射擊。義務役新兵採訓練體驗不列入鑑測成績，但志願役的測考為全程限時1分45秒，配發36發實彈及1發故障彈，並須達到3靶位各6發命中的及格標準。軍方表示，課目強調故障排除與射擊節奏掌握。
同時，近期在美方顧問建議下，陸軍在訓場內進行的射擊訓練已取消彈殼回收器等裝備，空彈殼亦不進行嚴格清點，朝貼近務實性的訓練方向調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。