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影／義務役必修快反射擊 美方建議下點彈殼已成歷史

聯合報／ 記者 徐宇威 陳昱凱 新竹縣即時報導
「快速反應射擊」訓練相較作戰部隊所訓的「戰鬥射擊」較為精簡，但仍採模擬戰場情境，射手須依令完成行進、掩蔽，並在靶位前進行臥、跪、立姿射擊，搭配不同目標實施射擊。 記者陳昱凱／攝影
「快速反應射擊」訓練相較作戰部隊所訓的「戰鬥射擊」較為精簡，但仍採模擬戰場情境，射手須依令完成行進、掩蔽，並在靶位前進行臥、跪、立姿射擊，搭配不同目標實施射擊。 記者陳昱凱／攝影

國軍自2024年起推動「快速反應射擊」訓練，並納入義務役新兵基礎戰鬥教練。陸軍日前邀請電視媒體至關西營區採訪新兵接訓幹部訓練實況，並實際以空包彈體驗射擊訓練。

「快速反應射擊」訓練相較作戰部隊所訓的「戰鬥射擊」較為精簡，但仍採模擬戰場情境，射手須依令完成行進、掩蔽，並在靶位前進行臥、跪、立姿射擊，搭配不同目標實施射擊。義務役新兵採訓練體驗不列入鑑測成績，但志願役的測考為全程限時1分45秒，配發36發實彈及1發故障彈，並須達到3靶位各6發命中的及格標準。軍方表示，課目強調故障排除與射擊節奏掌握。

同時，近期在美方顧問建議下，陸軍在訓場內進行的射擊訓練已取消彈殼回收器等裝備，空彈殼亦不進行嚴格清點，朝貼近務實性的訓練方向調整。

美方 陸軍 國軍

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