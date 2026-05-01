美海軍退將：美台缺協同作戰能力 台海若爆危機恐成美軍致命傷

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）30日指出，美台軍事上缺乏協同作戰的能力，指美軍沒有與台灣軍隊做出整合，恐在台海爆發危機時成為美方的致命傷。

蒙哥馬利30日出席由智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）舉辦的座談會，他表示，在他參與過的公開兵推中，美軍傷亡估計在7000人到3萬人之間，結果取決於美軍與盟友之間的整合程度。

然而，蒙哥馬利指出，美軍與南韓整合度最高，屬於統一作戰（unified），與日本屬於相互整合（intergrated），與菲律賓則屬於彼此協調（coordinated），但美軍與台灣之間的整合度卻最低，形同美軍如果向左走，只能期待台灣也跟著向左走，而不是向右走。

蒙哥馬利舉例說，美軍軍艦碰到了南韓或日本軍艦，可以立刻接通系統，美軍甚至能透過友軍的雷達來鎖定目標，但美軍如果碰到了台灣軍艦，就只能使用無線電，或者打手機來通話。

蒙哥馬利表示，美軍和台灣的整合度之所以這麼低，就是怕與台灣一起訓練，恐被視為挑釁中國的行為，但蒙哥馬利認為說，這樣的做法不合邏輯，也可能造成美國更大的傷亡。