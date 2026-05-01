【專家之眼】綠營怕《八佰》統戰 還信軍人判斷力嗎？

講述1937年淞滬會戰四行倉庫保衛戰的大陸電影《八佰》，傳曾因不符中共抗日史觀，被冷凍一年後微調上映，一月在我陸軍某營播放，卻使營長被記處分，成為近日討論焦點。

此事因立委質詢引發，目前媒體風向是防中共統戰。陸軍長官稱，因該電影是中共包裝的統戰電影，模糊敵我意識，該營長行為不當，予以申誡兩次處分；國防部長顧立雄則說，面對中共無孔不入的認知作戰，已下令全軍全面強化精神教育，確保官兵敵我意識清晰，嚴防類案再生；還有人指營長違反了文化部與國軍莒光日教學實施計畫的兩個規定。

兩規定說法有些怪：文化部辦法規定播放中共從事統戰出版品需要許可，但文化部從沒提過《八佰》是統戰，而放電影是否在執行莒光日教學？所有部隊放電影都合規定？國防部不公布細節，外界不知道。

目前爭論重點在為什麼一部講述國軍保家衛國的抗戰電影會模糊國軍敵我意識？有報導說，因為有「視覺符號與文字框架的置換」：四行倉庫頂樓升起中華民國國旗橋段，遭遠景、畫面裁切及模糊化處理，片頭尾的字幕及旁白加入中共抗日史觀，例如片頭字幕中，出現「國民黨軍」字樣，並列入中共稱曾抗日的黨員將領、八路軍與新四軍「劉老莊連」敘述，以及片尾字幕有「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」等說法云云。

上述置換對資訊來源相對單純的大陸人民可能有用。然而，軍隊不是獨立於社會之外的存在。Samuel Huntington早已研究指出：軍隊的組織、文化與行為方式，會反映其所屬社會的制度、價值觀與歷史背景。也就是說，軍隊不是白紙一張，深受社會影響。由此引起下列反思：

首先，台灣社會對八年抗戰的理解，再加上人民高比例接受完整教育前提下，台灣軍人在加入軍隊前，多數應早具備抗戰史常識了。難道看電影的軍人們不能分辨插花旁白搶功的虛無，與國軍前輩用血肉築起抗日長城的偉烈？

其次，如果認真追求多元教育，早該習慣面對各方說法。如果台灣軍人多數對歷史無知、不知有被扭曲可能，聽什麼都信，這才是危機。

在此事裡，假設看完《八佰》後，軍人對後面加料的字幕描述產生困惑，懷疑自己對抗日史實的理解，他們過去所學求真實精神，會推動疑惑者自己去找事實，最終會留下「原來真的有政府會扭曲史實」印象，這是非常好的反統戰機會教育。

第三，綠營是否相信公民、社會理性，乃至於軍人素質？環繞在綠營主導下，懼怕中共統戰、對其能力的討論，其實具體而微地呈現了黨外時代迄今主張的矛盾：早期黨外在兩蔣政府面對兩岸還偶有交火，美國又跟我們斷交的艱難處境下，喊出來的解方是住民自決。如此跳躍主張，似乎至少隱含尊重公民透過投票表意的理性？但綠營當權後，既展現對公民投票結果的蔑視，又誇大中共統戰能力，反面暗示不信人民有理性判斷力。

所以去年公布的五大國安及統戰威脅，特別注意兩岸宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查管理。更深一層想，未來官員繼續誇大中共統戰力，還會相信民主政治裡的人民，可以理性投票嗎？

第四，播放大陸電影爭議是在不合史實還是統戰？根據國防部長官說明，該電影扭曲中華民國政府領導浴血奮戰史實，但所有根據史實拍的電影，都有不合史實問題，國防部重點應該是在統戰，前面三項所言，其實是在問：電影存在容易看出不符史實部分，是否有統戰問題？再要釐清的問題是：什麼叫統戰？文化部長曾說過：「我們要上中國大陸電影，要抽籤或它一定要得獎。」但得獎電影很多，例如《集結號》還拿過金馬獎，可是卻讓人見識解放軍情況，算不算統戰？賴政府有能力或有心對此定義嗎？

第五，當日立委質詢，似有聯合其他現象上綱為中共刻意滲透的國安問題風向，即便軍方答已掌握了解該事件為單一事件，立委最後還是丟下一句後續再追蹤。立委不是調查者，其所指涉也有捕風捉影、並非事實問題。例如他稱《八佰》是解放軍支援演的電影，但電影有銘謝地方市委宣傳部，無解放軍蹤影。立委似想用聯想力把某些事牽成國安案件，但該用證據說話。而他如此輕率公示國軍培養的軍官有問題，是有利調查真相或在乎當事軍官前途？這在幫助國軍，還是在害國軍？觀者心裡自有一把尺。

拿四行倉庫案例來討論執政者是否相信人民理性是有意義的。因為當年淞滬會戰犧牲之慘，還有四百餘人堅持留下掩護大部隊撤退，這種百死無悔的氣概，本身就帶有高戲劇張力，造就了《中國一定強》、《四行倉庫》等多種藝術作品產生；而放大到中國以落後國家可苦撐八年，當然更足以牽動聞者探究情緒。

相關史實對人民來說，早就已經耳熟能詳了，因此任何扭曲史實作為，都可被立即分辨出來。讓兵看電影的營長，使熟知歷史官兵感受扭曲作為，這是打預防針概念，甚有積極創意，應該嘉獎，而非處分。但賴政府官員堅稱國軍官兵可能因幾行字喪失敵我意識，而不是反過來當成是兩邊不同的例證。這樣懷疑軍隊與人民的判斷力，或許因為綠營也一直有竄改歷史的問題？但過去台灣史不像抗戰史有那麼多著述，綠營其實不用太擔心。把話題回到軍隊可否看《八佰》，如果還有疑慮，應該要問現在去中化教育下的抗戰史，是怎麼寫的？