國防部：「八佰」宣傳中共領導抗戰 統戰論述明確

陸軍153旅有營長在軍中播放大陸電影「八佰」被處分申誡，「八佰」也被軍方視是統戰電影。引發外界質疑為什麼連八百壯士也變成統戰了？國防部副部長徐斯儉今天表示，這部電影強調中共領導抗戰、淡化國軍浴血奮戰的史實，背後有明顯統戰論述。

徐斯儉說，「八佰」這部影片是北京當局的歷史敘述。它強調抗戰是在「中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」。這論述很明顯地打在字幕中，因此非常明白，背後有統戰論述。

徐斯儉強調，它企圖淡化、扭曲中華民國政府領導抗戰，以及國軍官兵浴血奮戰的史實。將八百壯士的史實降格，與中共的八路軍並列為所謂抗戰勝利英雄，他不知道國民黨能不能接受。

他進一步指出，根據文化部「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」的規定。如果要在台灣公開映演，必須先向文化部申請許可，不過這名營長並沒有申請。

其次，國軍內部莒光日教學實施計畫也規定，旅級以下如果要播映任何節目、影視片，要經過旅級政戰幹部同意，這名營長也沒有經過這個程序。所以違反了兩項規定，非常明確。

媒體詢問，未來的歷史敘述要如何避免中國混淆，甚至宣導「國軍、共軍都是中國軍」的論述？徐斯儉強調，國軍保衛中華民國、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，再清楚不過。

國防部指出，面對中共持續運用歷史敘事、影視作品及網路輿論進行認知操作，國防部長期透過多元管道，刊播各類軍事與戰史主題節目，引導官兵正確認識中共統戰手法與圖謀，強化「為何而戰、為誰而戰」信念，凝聚部隊國家認同。