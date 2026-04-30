徐斯儉：電影「八佰」扭曲抗戰史實 國民黨能否接受

陸軍金六結營區營長在營內播放中共統戰電影「八佰」，遭2次申誡處分。國防部次長徐斯儉今天說，營長播放陸製影片未向文化部申請，也沒取得旅級政戰系統同意，違反2項規定，且此部電影有統戰論述，扭曲中華民國政府領導浴血奮戰史實，「不知道國民黨能否接受」。

對陸軍金六結營長播放電影「八佰」，國防部長顧立雄先前表示，已要求全軍強化精神教育。陸軍參謀長陳建義說，此為單一事件，營長已被處以2次申誡。

徐斯儉上午在行政院會後記者會表示，「八佰」這部電影是北京當局的歷史敘述，且強調抗戰是在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，相關論述明顯打在字幕中，背後有非常明白的統戰論述。

徐斯儉說，「八佰」企圖淡化、扭曲中華民國政府領導抗戰，以及國軍官兵浴血奮戰史實，將八百壯士史實降格於中國所謂八路軍，並列為抗戰勝利英雄，「我不知道國民黨能不能接受」。

對於營長行為，徐斯儉指出，「八佰」是陸製電影，根據大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區，或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法，陸製影片在台灣播放必須向文化申請許可，營長並沒有申請，且國軍內部莒光實施計劃也有提到，旅級以下要播放任何節目，要透過旅級政戰系統同意，營長也未經同意，明確違反2規定。

徐斯儉也強調，國軍保護中華民國、共軍保護中華人民共和國，兩國互不隸屬十分清楚，並未同屬一國，再清楚不過。