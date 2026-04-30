國防部籌購人攜反無人機系統 連級將具多機干擾能力

國防部戰略規劃司長黃文啓中將今天在行政院會後記者會披露，中共為小型無人機生產國，為因應其威脅，將籌獲新型單兵人攜式反無人機系統，從過去僅能針對單架干擾，提升至具備一次干擾多架效能，使連級單位具備即時反制能力。

經濟部與國防部今天在行政院會報告「無人機產業現況與推動成果」及報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例（國防特別預算）執行規劃」。

針對8年、新台幣1.25兆元的政院版國防特別預算，黃文啓在院會後記者會簡報強調，指管決策、高效打擊、防衛韌性、全域感知等四大面向，缺一不可。

在高效打擊的整體防空部分，黃文啓指出，將建構高、中、低重層防禦架構，共同執行防空、反彈道及反中大型無人機任務，防護重要設施、軍事目標與民生安全。

他也披露，國軍將採購的人攜式反無人機系統效能。黃文啓說明，有多個系統符合台灣需求，而過去的反制系統是針對「單架」干擾，新型可一次干擾「多架」，藉此讓連級單位就具備無人機干擾能力。

他強調，現在的小型無人機非常普遍，尤其中共又是中、小型無人機的生產國，這威脅是立刻、馬上要處理的，因此籌獲單兵攜行式反無人機系統相當的重要。