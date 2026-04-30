徐斯儉：國防特別預算經台美評估 確保各面向到位

國防部副部長徐斯儉今天表示，國防特別預算須確保指管、武器同步到位。他也反問在野黨要求改編年度預算的依據，「是敵情威脅不到位，還是認為只有武器就能精準打擊」，並強調行政院版的評估不止是台灣進行，而是與美方一起評估。

經濟部與國防部今天在行政院會報告「無人機產業現況與推動成果」及報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例（國防特別預算）執行規劃」。

針對國防特別預算，國防部戰略規劃司長黃文啓中將在會後記者會簡報指出，行政院版本為2026年至2033年間，透過新台幣1兆2500億元籌獲精準火砲等7項目。而一個聯合戰力的形成，跟一個人練武功一樣必須具備「腦袋動得快、耳目靈光、拳腳迅速、源源不絕的能量」等基本條件、且缺一不可，因此區分指管決策、高效打擊、防衛韌性、全域感知等4大面向。

指管決策部分，黃文啓提到，現有指管系統均屬類比式，升級空間及處理速度需要大幅提升，因此急需引進AI輔助與C5ISR才能滿足現代化作戰需求。且為滿足去中心化指管，引進台灣戰術網路（TTN）、部隊覺知應用套件（TAK），構成區域指管網路，快速執行情傳、任務分配。

全域感知部分，黃文啓指出，在戰時依敵軍作戰進程，從敵發航、航渡及泊地登陸等階段，綜合運用銳鳶二型、垂直起降智慧型及濱海監偵型等各類無人機，提早知道敵登錄方向，並適時引導各式精準火力打擊削弱敵戰力。

高效打擊及防衛韌性部分，則持續籌獲各式彈藥強化整體防空、聯合反登陸及國土防衛能量。而現有各類型彈藥存量不足120天且軍備產能不足，若遇海空交通線封鎖，將不利於國軍達成持續作戰，因此各式彈藥及裝備生產線擴建，可建立長期戰備存量韌性並提升自主量能，而在完成產能提升前，對外籌購彈藥可即時滿足戰備任務所需。

針對在野黨要求將特別預算改編年度預算的立場，徐斯儉強調，若編入年度預算會很慢，導致「得到武器卻無法使用」，這也是為什麼要透過特別預算將所有面向到位，因此若在野黨要求編入年度預算，則要告訴國防部其依據，「是敵情威脅不到位，還是只要有武器就能夠精準打擊？」因為行政院版的評估不止是台灣進行，而是由美方一起評估。

媒體關切如何防弊。徐斯儉提到「不能因噎廢食」，且現在並沒有弊案，若有弊案歡迎檢舉、檢調調查，不能捕風捉影；且一次性的預算編列可以讓廠商有長單、願意投資。