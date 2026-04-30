1.25兆元國防預算能帶動無人機產業？國防部：可透過長單提升業者意願

為使國人深入了解「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」條例，國防部今（30）日於行政院第4000次院會報告條例內涵與預期成效。國防部指出，整體規劃具系統性與整體性思維，相關案項全數籌獲後，將大幅提升國防實力，以因應中共持續升高的軍事威脅。

國防部表示，此次特別預算規劃期程為2025年至2033年，採軍購、商購及委製等多元籌購途徑，編列上限為新台幣1兆2,500億元，將籌購精準火砲等7大類裝備，從建構防衛體系、打造台灣之盾，引進高科技與AI加速擊殺鏈，以及厚植國防產業、建立非紅供應鏈等三大面向推動。

國防部強調，所有籌購案均依敵情威脅、聯合戰力需求及五年兵力整建計畫審慎規劃，並在供售意願、輸出許可、產能排程、交運期程及效益評估等條件下，確立採購標的。軍購方面，已與美方進行逾兩年磋商，並取得同意出售相關裝備的正式文件，目前已有4案完成發價書簽署，未來待預算通過後，將持續與美方密切協調，確保裝備如期交運。

因應戰爭型態轉變，國防部指出，參照俄烏戰爭及美伊衝突經驗，「AI」與「無人化」技術已成戰場關鍵。本次特別預算除對美軍購外，亦透過商購及委製導入人工智慧輔助決策系統、戰術網路與情資分享機制，以及各類無人系統，強化感測、通聯、決策與打擊能力，建構早期預警與快速接戰的作戰鏈結。

針對立法院審議預算進度，國防部副部長徐斯儉表示，建軍規劃屬整體戰力結構，各項目彼此相互支撐，若任意刪減或延後，將影響整體作戰效能，甚至造成資源配置失衡，國防部不支持以此方式調整。

對於外界關切國際局勢可能影響對台軍售，徐斯儉指出，目前各項軍購案均已完成初步協調，並取得美方保證信函及國防安全合作署提供的價格與交運期程等資訊，雙方溝通順暢，尚未接獲延後通知，相關傳聞屬臆測。

徐斯儉強調，當前安全情勢與過去數十年截然不同，威脅快速升高，已無法採取漸進式建軍模式，須透過一次性特別預算迅速補足戰備需求，特別是在無人機與相關系統方面，更須加速布局。此次重點在於快速提升戰備存量，目標將關鍵彈藥與裝備存量由約120天進一步提升，以強化持續作戰能力。

他並指出，目前台灣無人機出口約1.15億美元（約新台幣30餘億元），但相關預算規模達數千億元，政府投入將帶動國內產業發展。透過一次性長期訂單，可提升廠商投資意願並擴大產能；若採逐年編列預算，將受限於金額及刪減風險，影響產業布局。

在具體規劃上，國防部預計六年內取得約1,446架偵察型及2萬8,200架攻擊型無人機，總預算近2,000億元。此外，尚有雄二、雄三飛彈及天弓三型飛彈補充等多項計畫未納入年度預算，規模約700億元。

徐斯儉坦言，在現行財政條件下，相關建軍需求難以由年度預算支應，須仰賴特別預算推動，否則將影響整體建軍進度與戰力整備。