澳洲退將：借鏡俄烏戰爭 台灣擴大無人機防衛具優勢

澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）向中央社指出，面對中國威脅，借鏡俄烏戰爭經驗並且致力推動國防轉型將會讓台灣掌握一定優勢；但台灣國防預算的政治爭議卻可能對台灣安全構成隱憂。

萊恩於本（4）月前往台灣實地考察和交流，近日返回澳洲；他透過電郵回應中央社記者提問時，對於台灣致力吸取俄烏戰爭的經驗，擴大無人機防衛規模的做法表示肯定。他說：「如果（台灣）民進黨提出的國防預算獲得通過的話，將可購買30萬架無人機，並且改造軍隊的指揮、管制、情報、監控與偵察（C2ISR）系統，整合全國防空和反導彈網絡。」

萊恩又提到，台灣國防部全民防衛動員署所推動的社會動員模式，亦值得澳洲借鏡；他說：「那是值得認真研究的複雜模式。」

但萊恩同時提醒，台灣國內對自身國防投資，目前尚未提出明確的政治承諾，可能會耽誤台灣亟待推動的國防轉型。他指出，面對台灣執政黨提出1.25兆元新台幣的國防專案預算，在野黨試圖將之削減至6分之1，恐怕導致立法機構陷入僵局，連帶讓台灣國防轉型窒礙難行。

萊恩還提到，面對中國威脅，澳、日兩國已日益緊密地加強合作。他說：「澳洲和日本正在建構兩國歷來最精密的雙邊防衛關係，包括擬定靈活的嚇阻方案、聯合規劃機制、澳洲向日本大規模採購護衛艦的協議，以及日本首次參與AUKUS演習；這些都是非常積極並且可望長久持續的關係。」

萊恩相信：「隨著中國在東海、南海以及澳洲周圍的灰色地帶行動（grey-zone operations）日益強硬，澳、日聯盟正致力成為維護地區穩定的關鍵支柱。」

萊恩提醒，台灣需要注意的是，中國正在從近期美伊朗戰爭中吸取經驗，可能促使中國對自身戰略進行了重大調整。

他解釋，雖然美國先發制人的速度和規模，可能讓中國一度失去自信；但隨後的戰況曝露了美國軍事打擊範圍的局限，並且讓中國得以掌握關於美國彈藥消耗率、精確打擊模式以及抵抗敵方轟炸能力的詳細數據；這些全都可能直接應用於解放軍對台灣的行動規劃。」1150430