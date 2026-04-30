快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

川普不打也能贏伊朗？CNN：海上封鎖能否逼降 兩大關鍵定成敗

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲退將：借鏡俄烏戰爭 台灣擴大無人機防衛具優勢

中央社／ 雪梨30日專電

澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）向中央社指出，面對中國威脅，借鏡俄烏戰爭經驗並且致力推動國防轉型將會讓台灣掌握一定優勢；但台灣國防預算的政治爭議卻可能對台灣安全構成隱憂。

萊恩於本（4）月前往台灣實地考察和交流，近日返回澳洲；他透過電郵回應中央社記者提問時，對於台灣致力吸取俄烏戰爭的經驗，擴大無人機防衛規模的做法表示肯定。他說：「如果（台灣）民進黨提出的國防預算獲得通過的話，將可購買30萬架無人機，並且改造軍隊的指揮、管制、情報、監控與偵察（C2ISR）系統，整合全國防空和反導彈網絡。」

萊恩又提到，台灣國防部全民防衛動員署所推動的社會動員模式，亦值得澳洲借鏡；他說：「那是值得認真研究的複雜模式。」

但萊恩同時提醒，台灣國內對自身國防投資，目前尚未提出明確的政治承諾，可能會耽誤台灣亟待推動的國防轉型。他指出，面對台灣執政黨提出1.25兆元新台幣的國防專案預算，在野黨試圖將之削減至6分之1，恐怕導致立法機構陷入僵局，連帶讓台灣國防轉型窒礙難行。

萊恩還提到，面對中國威脅，澳、日兩國已日益緊密地加強合作。他說：「澳洲和日本正在建構兩國歷來最精密的雙邊防衛關係，包括擬定靈活的嚇阻方案、聯合規劃機制、澳洲向日本大規模採購護衛艦的協議，以及日本首次參與AUKUS演習；這些都是非常積極並且可望長久持續的關係。」

萊恩相信：「隨著中國在東海、南海以及澳洲周圍的灰色地帶行動（grey-zone operations）日益強硬，澳、日聯盟正致力成為維護地區穩定的關鍵支柱。」

萊恩提醒，台灣需要注意的是，中國正在從近期美伊朗戰爭中吸取經驗，可能促使中國對自身戰略進行了重大調整。

他解釋，雖然美國先發制人的速度和規模，可能讓中國一度失去自信；但隨後的戰況曝露了美國軍事打擊範圍的局限，並且讓中國得以掌握關於美國彈藥消耗率、精確打擊模式以及抵抗敵方轟炸能力的詳細數據；這些全都可能直接應用於解放軍對台灣的行動規劃。」1150430

導彈 民進黨 澳洲

延伸閱讀

美中台博弈／日本再軍事化 從飛彈島鏈與軍售解禁見端倪

美退役少將示警中國滲透　台灣應全方面防範

駐英代表姚金祥赴英國國會　分享台灣防衛韌性建構

強化軍力 日逐步解鎖 引軍國主義疑慮

相關新聞

國防部：「八佰」宣傳中共領導抗戰 統戰論述明確

陸軍153旅有營長在軍中播放大陸電影「八佰」被處分申誡，「八佰」也被軍方視是統戰電影。引發外界質疑為什麼連八百壯士也變成統戰了？國防部副部長徐斯儉今天表示，這部電影強調中共領導抗戰、淡化國軍浴血奮戰的

1.25兆元國防預算能帶動無人機產業？國防部：可透過長單提升業者意願

為使國人深入了解「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」條例，國防部今（30）日於行政院第4000次院會報告條例內涵與預期成效。國防部指出，整體規劃具系統性與整體性思維，相關案項全數籌獲後，將大幅提升國防

美新創無人機表現欠佳仍要買？軍購特別預算遭疑政治採購

軍購特別預算案中可能包括額度高達百億元的無人機「Lattice開放式AI指管智慧決策平台」，但為何國民黨立委馬文君在美國國防安全合作局網站查到，除台灣外，世界各國都未大量採購這家廠商的無人機？ 資深記

王鴻薇爆6套無人機標金2.15億 海委會：還在公開招標階段

國民黨立委王鴻薇今質詢，質疑政府大力發展無人機經費暴增卻不透明，如海委會多年前採購第一代無人機時，共20架近9000萬，今年度採購第二代無人機6套，經費暴增到2.15億，卻沒有預計購買的機型或單價等細

部隊鍋EP267｜只要幾枚就能封鎖整個海峽？典型不對稱戰力的水雷

美伊戰爭在多輪談判破局後，川普政府即宣布封鎖荷姆茲海峽，變成了一個海峽，美伊雙方都封鎖的處境。說到封鎖海域，就不得不提到「水雷」這個由來已久的不對稱戰力。當開戰後水雷被佈放在海域中，對雙方會有什麼戰事

營長播「八佰」被申誡 新黨赴國防部要求辯論

陸軍153旅有營長在軍中播放大陸電影「八佰」，傳出因此被處分2次申誡，「八佰」也被質疑是統戰電影。新黨今天赴國防部抗議，強調抗戰是由中華民國政府領導，不管哪個黨執政都應該紀念這段歷史。新黨並要求和軍方

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。