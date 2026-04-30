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美退役少將示警中國滲透 台灣應全方面防範

中央社／ 台北30日電

前美國海軍少將史都德曼接受中央社專訪表示，中國試圖透過拉攏台灣黑幫、吸收國軍官兵、收買政客，操縱台灣經濟、影響政府決策，也透過連結媽祖信仰達成目的，台灣應該仿效烏克蘭應對俄羅斯滲透的手段全方面防範。

2023年在美國海軍情報少將局長任內退伍的史都德曼（Mike Studeman，另譯：斯都德曼）去年出版「最強環節：從鍛練自我、塑造團隊到改變世界，美國海軍將領給未來領導者的46堂課」。

書中揭露，他在擔任美軍印太司令部情報處長期間曾訪台，2021年來台向時任總統蔡英文簡報中國可能對台灣的入侵，2022年烏俄戰爭爆發後數月，再度赴台向蔡英文報告台灣應汲取的經驗教訓，他也是美中1979年建交後，首位訪台的現役2星將領。

史都德曼日前再度訪台，5月1日將在台北舉行公開講座，和前軍情局長楊靜瑟與談。

史都德曼4月29日接受中央社專訪，針對中國對台滲透示警，中國採取雙管齊下策略，一方面透過外部壓力，利用心理戰、消耗戰，展示選民支持民進黨的後果等，另一方面是內部策略，持續與台灣黑幫合作，甚至嘗試提供武器給黑幫，或是策反台灣軍人、收買政客，試圖操縱經濟，影響台灣政府決策，這些行為都在持續進行。

史都德曼表示，如果看俄羅斯對烏克蘭的所作所為，以及中國對台灣的所作所為，可以發現許多相似之處；烏克蘭已經成功應對俄羅斯從烏國內部所進行的破壞，堵住網路漏洞與物理性的實體漏洞，整頓好自己的社會以應對俄羅斯的掠奪，台灣也需要進行相似行動。

史都德曼表示，台灣已經有所作為，社會也具有更多韌性，但於此同時，中國的能力強大且行動頻繁，所以台灣需要針對社會各個領域，包括經濟、教育、宗教等層面進行全方位防範。他提到，中國爭取台灣人支持，也試圖從連結媽祖信仰來達成目的，這也是一種影響社會的方式。

談及台美情報交流，史都德曼透露，美台現在的情資分享程度和6、7年前可以說是天差地別，交流與聯繫更頻繁，但合作的限制是保密能力，台灣面對的反情報（counterintelligence）挑戰是全球最嚴峻，美國要非常謹慎控制提供的情資，因為中國透過滲透台灣，可能很快就會得到這些資訊，因此台灣加強保防與美國願意分享更多資訊成正相關。

2021年，時任美國印太司令部司令戴維森（PhilipDavidson）於參議院軍事委員會作證時表示，北京已設定於2027年之前控制台灣的明確目標。此話一出引發高度關注，成為所謂「戴維森窗口」。

距離2027年剩不到1年，史都德曼說，戴維森窗口仍然存在，中國國家主席習近平統治的中國，試圖透過完成軍事準備，但不代表就在2027年入侵或進行封鎖，但中國無疑地展示戰略野心，所以台灣必須完善防禦計畫來應對中國，負責任的作法是加強自身實力，「危險真實存在且並不遙遠」。

史都德曼認為，美國「讓美國再次偉大」（MAGA）派認為對俄羅斯友善、對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）手下留情，就能穩定關係，一切都會變好，「我認為國民黨和中國也是類似的情況」，MAGA陣營和國民黨都誤讀自由的敵人與民主的對手，以及敵人與對手世界上的所作所為。

史都德曼說，獨裁者不會輕易改變其行事方式，俄羅斯和中國的國家利益永遠凌駕於其他任何國家的利益之上，且擁有許多壓迫和暴政手段，並一直在利用這些手段來達到目的，若以為自己能贏得普丁或習近平的支持，「你可能押錯寶了」。

美軍 俄羅斯 美中

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