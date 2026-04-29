促無人機反制系統發展 美歐廠商盼與台合作

自烏俄戰爭開始，無人機已改變戰場態勢，無人機防禦系統也同等重要，美國與歐洲廠商今天在一場會議表示，希望能加強與台灣的合作，並提到台灣是島嶼和烏克蘭地形不同，在台灣的研製經驗可以促進民主陣營的無人機反制產品創新。

丹麥民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）、國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）、歐洲價值安全政策中心以及亞創中心廠協會等單位今天舉辦「台灣之盾：現代戰爭的無人機防禦系統閉門圓桌會議」，並於會後舉行記者會。

丹麥科技公司MyDefence營收總監勞格森（NicolaiLaugesen）指出，MyDefence專長是反制無人機技術的研發與生產，目前產品已布署於美國和北約國家，在烏克蘭也有創新實驗室，此次希望傳遞「合作的速度」是關鍵，而在烏克蘭、中東戰場的教訓，火砲已不是戰場最重要，無人機已經是最重要，軍隊要保護自己不被無人機攻擊。

勞格森表示，北約國家每15到20個月作戰觀念會更新，思維更新和速度升級需要一樣快，所以產官學研的合作是唯一的辦法，因此期盼透過今天會議尋求合作機會，也期盼未來在台灣設立營運基地。

針對反制無人機，美國雷達平台公司Echodyne亞太業務總監黃（Ernest Ng）表示，沒有萬靈丹或是殺手鐧可以確保萬無一失，因為反制無人機是非常多層次的新作戰體系，需要透過多感測器的方式應對威脅，以雷達系統為例，烏俄戰爭前的雷達是偵測軍機與飛彈，但戰場演化速度太快，雷達需要體積變小得以移動，且要能精準偵測無人機。

他指出，Echodyne所研發的雷達系統，得以偵測來襲無人機的種類、速度和預期飛行方向，且現在已有零組件是來自台灣，應該充分利用台灣在電子元件、軟體開發等供應鏈優勢，而且台灣是島嶼，地理環境和烏克蘭相當不同，所以台灣面對的處境可以促進反無人機系統的創新，有利於民主陣營。

參與閉門會議的全球防衛雜誌採訪主任陳國銘告訴中央社記者，會議內容展現現代戰場無人機的威脅，參與會議的國外廠商研製的裝備，從偵測到干擾的手段，以軟殺的型態提供部隊保護，從單兵、車輛到關鍵基礎設施的防護方案，國外廠商所提出的觀念，值得國內各界參考。