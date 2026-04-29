AIT：軍購特別預算能讓台灣未來數年有效投射威懾 盼盡速行動

針對軍購特別預算規模，國民黨內部還在角力，傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁欲堅持3800億+N，與黨內另一派主張8000億元者拉鋸。對此，美國在台協會（AIT）發言人回覆本報詢問表示，這項全面的特別預算將能顯著提升台灣的嚇阻能力，讓台灣在未來幾年更效地投射威懾力量；希望看到台灣盡速採取行動。

AIT發言人指出，美國、台灣和其他區域夥伴都深入了解台灣面臨的威脅嚴峻；因此，美方期望看到台灣盡速採取行動。

AIT發言人表示，過去幾個月來，美國國會、智庫等均明確且一致表態，希望台灣快速建構這些國防力量，包含美國聯邦參議員14日致函台灣國會領袖與朝野代表的信件亦是如此。

AIT發言人指出，這項全面的特別預算目標在於採購一系列防空系統、無人車與無人機等裝備，美國相信這會大幅強化台灣的嚇阻能力，而通過這筆特別預算將能使得台灣在未來幾年內更有效地投射威懾力量。

AIT發言人說，這些武器系統不僅非常重要，更在全球範圍內需求量極大，從中東和烏克蘭戰場就可以看出。