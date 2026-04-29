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交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

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影／國民黨團閉門討論80分鐘 軍購特別條例草案未達共識

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨團總召傅崐萁（左）會後出面說明，立委羅智強（中）在狹小空間側身而過。記者邱德祥／攝影
國民黨團總召傅崐萁（左）會後出面說明，立委羅智強（中）在狹小空間側身而過。記者邱德祥／攝影

國民黨立院黨團中午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識。國民黨團內針對軍購版本意見尚待整合，預算規模究竟要「3800億+N」或8000億元並無定論。黨團大會歷經約80分鐘的閉門討論後，沒有達成共識。

國民黨團總召傅崐萁會後表示，今天藍委出席近8、9成，經過非常民主的討論，立法院的事情就由立法院做決定，並沒有誰打電話給誰，他也沒有打電話給任何人，今天就是開放大家共同討論，各種意見都有。國民黨是民主的政黨，大家充分地暢所欲言。最快的院會在5月8日後，中間還有時間，大家繼續來溝通。

傅崐萁表示，畢竟每個選區感受到的氛圍各有不同，會在全面開放的暢所欲言之後，最後凝聚共識時一定會跟各界來報告，國防非常重要，但看到民進黨這一路走來，不管是風電，不管是潛艦2834億通過後，到現在第一艘都還開不出去。現在花了7000多億，這麼多的錢都已經繳出去了，到目前還沒有進來的武器這麼多。

傅崐萁說，民進黨執政是罄竹難書，不會隨民進黨起舞，會好好地把關，看牢人民的血汗錢，國民黨是民主的政黨，尤其是立法院黨團，內部一定做最民主的溝通，大家凝聚共識以後，一定會用最快時間來跟大家報告。

國民黨立院黨團中午午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識，國民黨團總召傅崐萁（中）進入會場。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團中午午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識，國民黨團總召傅崐萁（中）進入會場。記者邱德祥／攝影

立委徐巧蕊會後受訪。記者邱德祥／攝影
立委徐巧蕊會後受訪。記者邱德祥／攝影

民進黨 立法院 傅崐萁 軍購特別條例

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